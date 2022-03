Nowe godziny i zasady w sprawie zbiórki

Dary dla Ukrainy przyjmowane są w Kamieniczkach Elbląskich przy ulicy Świętego Ducha 3-5, od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 9 do 17 i od piątku do soboty, w godzinach od 9 do 14.

Artykuły dla potrzebujących wsparcia rzeczowego wydawane są wyłącznie w punkcie recepcyjnym, w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej 135. Wsparcie dotyczy tylko uchodźców, którzy zarejestrowali swój pobyt i przebywają w Elblągu.

Łukasz Mierzejewski, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Elblągu