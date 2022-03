Plecaki i światełko wolności na Górze Chrobrego

Powerbanki, latarki, śpiwory, materace – to jedne z najpotrzebniejszych rzeczy dla obywateli Ukrainy, którzy zostali w swoim kraju. Można je przynosić do elbląskich punktów pomocy. Dzisiaj zbiórka plecaków odbędzie się też przy Górze Chrobrego, z której puszczone zostanie symboliczne „światełko wolności”.

„Jeśli masz swoje stare, ale w dobrym stanie, duże plecaki, przynieść je w środę 2 marca na zbiórkę na parking pod Górą Chrobrego o godz. 19.30. Przydadzą się obywatelom Ukrainy do roznoszenia niezbędnych produktów na terenach walk. Po zebraniu sprzętu z latarkami wejdziemy na szczyt Góry Chrobrego i symbolicznie „puścimy światełko do nieba”, łącząc się w myślach ze wszystkimi walczącymi o swoją wolność. Plecaki dostarczymy do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu” - zachęcają organizatorzy akcji.