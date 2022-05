Pomoc uchodźcom z Ukrainy

24 marca Zarząd Związku Pracodawców Ziemi Elbląskiej podjął inicjatywę pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy, którzy przybywają do naszego miasta. Dziesięć dni wcześniej Florian Romanowski, prezydent ZPZE skontaktował się z prezydentem Elbląga i zgłosił gotowość firm zrzeszonych w związku do systematycznej pomocy uchodźcom z Ukrainy.

- Od samego początku chcieliśmy to zrobić w porozumieniu z prezydentem Elbląga, który ma doskonałe rozeznanie w temacie i koordynuje działania pomocowe, dając nam przez to gwarancję trafności naszej pomocy i rzetelności jej rozliczenia od strony finansowej – tłumaczy Florian Romanowski, prezydent ZPZE.

- 22 marca Tomasz Świniarski, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Elblągu, zwrócił się do nas z konkretną prośbą wyposażenia sali przejściowo-buforowej z 36 łóżkami, która została zlokalizowana w Szkole nr 6 przy ul. Szańcowej 2 w Elblągu. Podjęliśmy tę inicjatywę. W przedsięwzięciu wzięło udział 17 członków ZPZE i za kwotę ponad 30 tys. zł netto skompletowaliśmy wyposażenie Sali. Zakupy to m. in. łóżka polowe, materace, kołdry, pościele, parawany, ręczniki oraz koce. Zakupiliśmy również 3 pralki automatyczne, które finalnie zostały wysłane do Tarnopola w Ukrainie – wymienia prezydent Związku Pracodawców Ziemi Elbląskiej.

Od strony logistycznej zakupami zajęły się służby kadrowo-księgowe OPEGIEKA. Również finalne rozliczenie darowizn w trójkącie OPEGIEKA – Urząd Miejski – donator (członek ZPZE) przeprowadziły służby OPEGIEKA. Związek nie mógł w tym przypadku przeprowadzić całej operacji finansowo-formalnej, gdyż nie jest „organizacją pożytku publicznego” i charytatywny projekt związku byłby dodatkowo obciążony podatkiem VAT.