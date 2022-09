Ponad 300 uczniów z Ukrainy uczy się w Elblągu

(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Obecnie do elbląskich szkół uczęszcza około 340 uczniów z Ukrainy. - Mieliśmy bardzo dużą rotację, wiele osób przyjechało do nas na pewien czas i wróciło już do swojego kraju. Te, które w tej chwili chodzą do naszych szkół, raczej z nami zostaną. Bardzo szybko uczą się języka polskiego – mówi Małgorzata Sowicka, dyrektor departamentu edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu.

O kwestię nauki w elbląskich szkołach dzieci i młodzieży z Ukrainy zapytał na poniedziałkowym posiedzeniu komisji oświaty, kultury i sportu Rady Miejskiej radny Marek Pruszak. - Na czas przygotowania informacji mogę przekazać, że w elbląskich szkołach uczą się 342 osoby z Ukrainy. W większości w szkołach podstawowych. Do końca poprzedniego roku szkolnego uczyły się w oddziałach przygotowawczych, do nowego roku szkolnego takich oddziałów już nie ma. Dzieci i młodzież z Ukrainy chodzą do szkół zgodnie z rejonizacją. Chyba że ich rodzicom zależało na tym, by pozostały w danej szkole, w której był oddział przygotowawczy – mówiła podczas posiedzenia komisji oświaty, kultury i sportu Małgorzata Sowicka, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego. Uczniowie z Ukrainy nadal mają zwiększoną liczbę lekcji języka polskiego – sześć dodatkowych tygodniowo. Takie zajęcia odbywają się prawie we wszystkich szkołach podstawowych, w szkołach ponadpodstawowych, ze względu na mniejszą liczbę starszych uczniów z Ukrainy – zajęcia odbywają się w grupach międzyszkolnych. - Bardzo ładnie się u nas zaaklimatyzowali, szybko uczą się języka - Mieliśmy wcześniej bardzo dużą rotację. Wiele osób przyjechało do nas na pewien czas i wróciło do swojego kraju. Te, które w tej chwili chodzą do naszych szkół, raczej z nami zostaną – przyznała Małgorzata Sowicka.

RG