Przez granicę dla najmłodszych uchodźców

To był już trzeci konwój humanitarny zorganizowany przez International Police Association Region Olsztyn, czyli stowarzyszenie skupiające policjantów i strażników granicznych. Dary dla ukraińskich żołnierzy dotarły tym razem do Łucka. - Natomiast od tamtejszych urzędników otrzymaliśmy mnóstwo książek dla najmłodszych uchodźców z Ukrainy, którzy są w Elblągu. Część z nich przekazaliśmy już Szkole Podstawowej nr 21 - mówi elblążanin Krzysztof Pytlarczyk, wiceprezes IPA Olsztyn. Zdjęcia.

Od początku wojny w Ukrainie International Police Association Region Olsztyn organizuje konwoje humanitarne. Dwa z nich dotarły do Lwowa, dwa do Łucka, ostatni odbył się 28 marca.

- Jest to pomoc dedykowana ukraińskim żołnierzom. Dostarczamy im medykamenty oraz inny asortyment, na przykład opaski uciskowe, które mogą im uratować życie podczas walk. W pierwszym konwoju, który zorganizowaliśmy, jechało 12 dwanaście busów z darami, w drugim sześć. Z trzecim konwojem wyruszyliśmy 28 marca i dotarliśmy bezpiecznie do Łucka. Z powrotem, jak zawsze, braliśmy uchodźców. Nie ma już jednak takich kolejek na granicy – mówi elblążanin Krzysztof Pytlarczyk, wiceprezes IPA Olsztyn.

Tym razem IPA przywiozła dary również od urzędników miejskich z Łucka.

- Podczas jednego z konwojów otrzymaliśmy od ukraińskich dzieci mieszkających już w Polsce kartki z życzeniami i podziękowaniami za nasze zaangażowanie. Doceniamy to bardzo. Tak nas to ujęło za serce, że wspólnie z nauczycielami i dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu zorganizowaliśmy akcję. Dzieci zrobiły kartki z życzeniami dla swoich kolegów mieszkających w Ukrainie. Doręczyliśmy je osobiście podczas jednego z wyjazdów do Łucka. Od pracowników z Urzędu Miasta w Łucku kilka dni temu przywieźliśmy książki dla dzieci i młodzieży, która wyemigrowała z powodu wojny do Polski. Dzięki temu będą oni mogli się uczyć ojczystego języka w naszych szkołach – informuje Krzysztof Pytlarczyk.

W czwartek (31.03) część z tych książek (około 100) IPA przekazała do Szkoły Podstawowej nr 21 w Elblągu. Reszta z nichj trafi do szkół w Olsztynie. IPA ma planach kolejne konwoje.

