Specjalny kiermasz książek w bibliotece

W reakcji na aktualną sytuację związaną z wojną na Ukrainie ogłaszamy specjalny kiermasz książek wycofanych z bibliotecznego księgozbioru, który odbędzie się w sobotę, 5 marca w sali "U św. Ducha" Biblioteki Elbląskiej w godz. 10:00-14:00. Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży zakupione zostaną książki w języku ukraińskim, głównie dla najmłodszych.

Społeczność biblioteczna, nieobojętna na bieżącą sytuację, postanowiła podjąć działania mające na celu przygotowanie się na przyjęcie do Elbląga uchodźców wojennych z Ukrainy napływających do naszego miasta. Ludzie wyruszający ze swoich domów, zabrali ze sobą jedynie najpotrzebniejsze rzeczy i dokumenty, pozostawiając w nich cały swój dobytek. Po przybyciu do Polski, będą potrzebowali choć odrobiny normalności, aby oderwać swoje myśli od toczącej się w ich kraju wojny. Dotyczy to m. in. dzieci, dla których sytuacja jest bardzo stresująca. Ze środków ze sprzedaży chcemy zakupić książki w języku ukraińskim. Literatura ma bowiem ogromną siłę, a za jej pomocą możliwe jest łagodzenie stresu związanego z obecną sytuacją. W najbliższym czasie będziemy również przygotowywać się do prowadzenia działalności animacyjnej i kulturalnej skierowanej do przybywających Ukraińców. Jesteśmy pewni, że wspólnymi siłami – ludzi kochających książki – możemy wiele zdziałać i w ten sposób okazać pomoc. Jesteśmy całym sercem z ukraińskim narodem.

Książka w cenie 3 złotych.

Osoby posiadające książki w języku ukraińskim mogą wymienić je na znajdujące się na kiermaszu.