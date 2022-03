W odpowiedzi na aktualną sytuację związaną z wojną na Ukrainie oraz coraz liczniejszą grupą Ukrainek i Ukraińców w Elblągu, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu rusza z akcją „Światowid dla Ukrainy”. W ofercie, która będzie stale poszerzana, na tę chwilę przygotowaliśmy m.in. kafejkę internetową, seanse filmowe dla dzieci z dubbingiem ukraińskim w Kinie „Światowid” oraz zajęcia animacyjne. Zapraszamy!

Symboli wspierających ukraińską walkę o niepodległość w naszym mieście i regionie nie brakuje. Cała Polska przyłącza się do pomocy naszym sąsiadom. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu także jest solidarne z narodem ukraińskim. Wiemy, że sytuacja jest bardzo dynamiczna i ciężko przewidzieć co się zmieni. Jednakże nie pozostajemy obojętni wobec inwazji na niepodległe państwo ukraińskie - przygotowaliśmy propozycje spędzenia wolnego czasu dla uchodźców przebywających w Elblągu - by choć na chwilę zapomnieli o dramacie, jaki ma miejsce w ich kraju. Spotkajmy się w każdy czwartek w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Od 10:00 do 13.00

Kafejka internetowa (kawa, herbata, komputery, możliwość drukowania, skanowania) - sala muzyczna II piętro

10:00 - 11:30 Seanse filmowe dla dzieci – animacje dla najmłodszych, filmy dla dzieci z dubbingiem ukraińskim, Kino Światowid

Seanse filmowe dla dzieci – animacje dla najmłodszych, filmy dla dzieci z dubbingiem ukraińskim, Kino Światowid Od 11.30 do 13.00 - zajęcia dla dzieci i dorosłych. W programie m.in nauka języka polskiego (przy współpracy z Instytutem Pedagogiczno-Językowym Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu), zajęcia plastyczne, animacyjne, zajęcia ruchowe, gry i zabawy.

Zaczynamy już od najbliższego czwartku (10 marca).

Więcej informacji tel. (55) 611 20 59/68, email: agnieszka.tkaczuk@swiatowid.elblag.pl

Zapraszamy do współpracy osoby, które znają język ukraiński i chciałyby nam pomóc w organizacji zajęć.

Również elbląskie środowisko taneczne chcę pokazać swoją solidarność z Ukrainą. Już w piątek (11 marca), o godz. 16.30, w sali widowiskowo-sportowej CSE „Światowid” w Elblągu, odbędzie się prezentacja tancerzy z sekcji działających w Centrum Tańca Promyk oraz pary z Elbląskiego Klubu Tańca Jantar. Prezentacji będzie towarzyszyć zbiórka środków dla poszkodowanych przeprowadzona przez organizacje pozarządowe. Akcja ma charakter charytatywny.