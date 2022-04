Światowid Ukrainie

W odpowiedzi na aktualną sytuację związaną z wojną na Ukrainie oraz coraz liczniejszą grupę Ukrainek i Ukraińców w Elblągu, Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu kontynuuje akcję „Światowid dla Ukrainy”. W ofercie przygotowaliśmy m.in. kafejkę internetową (możliwość skorzystania z internetu, możliwość korzystania z kserokopiarki i skanera), salę zabaw, zajęcia animacyjne, warsztaty DIY (do it yourself) oraz warsztaty językowe.

Symboli wspierających ukraińską walkę o niepodległość w naszym mieście i regionie nie brakuje. Cała Polska przyłącza się do pomocy naszym sąsiadom. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu także jest solidarne z narodem ukraińskim. Wiemy, że sytuacja jest bardzo dynamiczna i ciężko przewidzieć co się zmieni. Jednakże nie pozostajemy obojętni wobec inwazji na niepodległe państwo ukraińskie - przygotowaliśmy propozycje spędzenia wolnego czasu dla uchodźców przebywających w Elblągu - by choć na chwilę zapomnieli o dramacie, jaki ma miejsce w ich kraju. Spotkajmy się w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. 21 kwietnia; program: 16:00 - 18:00 Kafejka internetowa; 16:00 - 18:00 Kącik zabaw dla najmłodszych; 16:00 - 17:00 Warsztaty plastyczne DYI; 16:00 - 17:30 Warsztaty animacyjne; 17:30 - 18:00 Warsztaty językowe Miejsce: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Galeria Nobilis | Data: 21.04.2022 | Kontakt: tel. (55) 611 20 59/68, email: agnieszka.tkaczuk@swiatowid.elblag.pl

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu