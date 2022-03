Tu znajdziesz najświeższe informacje o pomocy

W tej chwili nie ma chyba lepszego i szybszego źródła informacji o elbląskiej pomocy dla uchodźców z Ukrainy niż facebookowy profil Elbląg Ukrainie. Profil prowadzony jest przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej, co daje nam gwarancję tego, że profil jest „poważny“.

„MOSiR w Elblągu poszukuje tapczanów i małych lub rozkładanych łózek do hotelu na ulicy Brzeskiej przygotowywanego pod pobyt rodzin z Ukrainy“ - to jeden z najnowszych [w chwili pisania tego tekstu] post na profilu. I od razu w jednym z komentarzy screen z wcześniejszej wiadomości na profilu „Mam do oddania wersalkę w stanie dobrym... ktoś potrzebuje do mieszkania dla uchodźców. Nie mam transportu“. Inna użytkowniczka publikuje zdjęcie oferowanego półkotapczanu i pyta czy w tej sprawie dzwonić bezpośrednio do MOSiRu“. W kolejnym komentarzu pojawił się nr telefonu pod który trzeba dzwonić.

Ktoś szuka pracy dla Ukraińców": "Szukam pracy dla kobiety z Ukrainy. Pani Irina pracowała w Pizzerii. sklepie spożywczym i jako pomoc kuchenna . Zna dobrze język polski. Ma 43 lata . Przyjechała z dzieckiem z Ukrainy do Elbląga . Pilnie potrzebna praca. Prosimy o pomoc." I cyk... udostępnienia lecą.

Na początku konfliktu rosyjsko - ukraińskiego profil był typową tablicą ogłoszeniową z postami pomocowymi publikowanymi przez mieszkańców Elbląga. „Wiemy, ze w drodze do Elbląga jest grupa 18 osób z Ukrainy - 4 kobiety, 3 mężczyzn i 11 dzieci. Są już w Polsce. Do Elbląga dotrą prawdopodobnie jutro. Jesteśmy w kontakcie z Panią Małgosią, która ich "ściąga" i damy tutaj znać jeśli będzie wiadomo czego potrzebują. Teraz potrzebują odpocząć po długiej drodze i rano wyruszą do Elbląga.“ - to akurat post z 26 lutego. I odpowiedź w komentarzu: „Mam zakwaterowanie dla 2 osób. Zapewnię także wyżywienie i pomogę w dalszej aklimatyzacji (pomogę z pracą, poszukiwaniem mieszkania itd.)“. To były jednak czasy pionierskie. W kolejnych dniach profil się profesjonalizował. Znajdziemy tam m. in. linki do poradnika dla osób oferujących mieszkania dla Ukraińców, formularzy, gdzie można zadeklarować rodzaj pomocy, mapę punktów prowadzących zbiórkę w naszym mieście.

