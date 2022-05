Ukraińska kultura na deskach elbląskiego teatru

Po dwóch latach przerwy spowodowanych pandemią na deski elbląskiego Teatru im. Aleksandra Sewruka powraca wyjątkowe wydarzenie – Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej. Wystąpią dzieci i młodzież uczący się języka ukraińskiego w punktach nauczania a także zespoły dziecięce działające przy Związku Ukraińców w Polsce oraz innych organizacjach mniejszości ukraińskiej. Ze względu na wydarzenia w Ukrainie będzie to jednak inne wydarzenie niż to, do których przywykliśmy w poprzednich latach.

- Napaść Rosji na państwo ukraińskie, wojna a wraz z nią fala uchodźców, która przybyła m.in. do Elbląga, postawiła nowe wyzwania przed Festiwalem – mówi Mirosław Prytuła, Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału w Elblągu Związku Ukraińców w Polsce. - Dziś patrzymy na Festiwal z perspektywy udziału w naszym wydarzeniu dzieci, które nie ze swojej woli, nie z woli swoich rodziców przyjechały w ciągu ostatnich trzech miesięcy do Polski i innych regionów, które zdecydowały się udzielić im schronienia w tych trudnych, wojennych czasach. Festiwal jest też miejscem promocji kultury ukraińskiej, lecz w tym roku, będzie to też przyczynek do tego, by podziękować wszystkim za wszelkie dobro, którego społeczność ukraińska doświadczyła w ostatnich tygodniach. Chcemy też, by wydarzenie to było miejscem integracji uchodźców ze społecznością Elbląga, jak również społeczności ukraińskiej zamieszkującą tutejsze tereny z tą uciekającą przed okrucieństwem wojny - dodaje.

Podczas dwóch dni Festiwalu (21, 22 maja) na deskach elbląskiego teatru zaprezentują się dzieci i młodzież ze Szczecina, Koszalina, Białego Boru, Gdańska i ośrodków Warmii i Mazur – Olsztyna, Dobrego Miasta, Elbląga, Bartoszyc Górowa Iławeckiego, Młynar, Słobit, Wilczęt, Ornety, Morąga czy Miłakowa. W sumie przed publicznością zaprezentuje się trzystu młodych artystów w tym setka z Ukrainy z rodzin, które uciekły przed wojną.

Pierwszego dnia Festiwal rozpocznie się o godzinie 10:00 i będzie składał się z dwóch części. Podczas pierwszej na scenie wystąpią dzieci i młodzież a w sesji popołudniowej (o 17:30) organizatorzy zaplanowali wyjątkowy koncert Artyści – Dzieciom, podczas którego na scenie zaprezentują się zawodowi artyści: aktorzy, śpiewacy ukraińscy, którzy obecnie przebywają w Polsce. Na scenie zaprezentują się również aktorzy z teatru elbląskiego oraz artyści amatorzy, prezentujący kulturę mniejszości ukraińskiej.

- W koncercie uczestniczyć będą też licealiści Liceum w Białym Borze, to jest szkoła z ukraińskim językiem nauczania, którzy przygotowali program opowiadający o walce o niepodległość i silnemu przekonaniu, wręcz pewności co do tego, że ta walka zakończy się sukcesem, zakończy się zwycięstwem i Ukraina zwycięży swojego rosyjskiego wroga – mówi Mirosław Prytuła.

Na scenie pojawi się także reprezentacja męskiego chóru Żurawie.

Drugi dzień Festiwalu, to już tradycyjny Koncert Galowy, który rozpocznie się o 10:30.

- Festiwal jest wydarzeniem otwartym a jego ideą jest integracja środowiska ukraińskiego oraz pokazanie tej kultury w szerokim świetle każdemu, kto chce ją oglądać i ją poznać. W tym roku będzie to jednak szczególna prezentacja która ma również swoje przesłanie w trakcie wojny. Ma dodać sił, a także pokrzepić środowisko ukraińskie – podsumowują organizatorzy Festiwalu.

Organizatorem 54. Dziecięcego Festiwalu Kultury Ukraińskiej jest Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Oddziału w Elblągu.

Festiwal zrealizowany dzięki wsparciu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, prezydenta Miasta Elbląg oraz Powiatu Elbląskiego.