Władza podsumowuje pomoc

Fot. Anna Dembińska (arch. portEl.pl)

Jaką pomoc do tej pory zorganizował elbląski samorząd dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy? Ile pieniędzy na to wydał? Tego dotyczy interpelacja, którą skierował do władz miasta radny Marek Osik ("prezydencki" KWW).

- W jaki sposób, w jakich miejscach i jakiego rodzaju pomoc (uchodźcy – red.) mogą otrzymać aktualnie – pyta radny w piśmie do władz miasta. Odpowiedź ukazuje stan z 25 kwietnia. Jak podkreśla prezydent Witold Wróblewski, elbląski samorząd jako jeden z pierwszych rozpoczął działania pomocowe na rzecz Ukrainy. Jedną z form pomocy jest całodobowy telefon. - Pod całodobowym numerem telefonu 55 221 21 20 przyjmowane były i są zgłoszenia od osób oferujących miejsca noclegowe, transport, opiekę lekarską, opiekę psychologiczną, jak i inne formy pomocy – podkreśla prezydent Wróblewski. Od 25 lutego do 13 marca w hali przy Grunwaldzkiej działał punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy. - W punkcie tym wydawano potrzebującym uchodźcom produkty żywnościowe zakupione przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych (kwota przeznaczona na zakup paczek – 18 997, 13 zł). Wydatki na funkcjonowanie punktu wyniosły 2736, 84 zł (artykuły spożywcze, ochrona fizyczna – wylicza prezydent. W hotelu przy Brzeskiej zapewniono zakwaterowanie 43 osobom, przygotowanie obiektu kosztowało MOSiR 6425,58 zł. Wydatki związane z pobytem uchodźców w tym obiekcie to 12 805, 31 zł. W bursie przy ul. Wapiennej od 1 do 20 marca zakwaterowano łącznie 22 osoby. Koszt zakwaterowania i wyżywienia osób w tym obiekcie wyniósł 10 053,83 zł. - Dodatkowo przygotowano również sale gimnastyczne w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 oraz w Zespole Szkół i Placówek Sportowych celem ewentualnego kwaterunku 200 uchodźców. W tym zakresie wyposażenie tych sal (zakup łóżek, materacy, parawanów, pościeli, poszewek, koców) stanowiły wsparcie ze strony Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz pochodzą z darowizny elbląskich firm, które zakupiły ww. produkty. Wydatki UM Elbląg w zakresie przygotowania Szkoły Podstawowej nr 8 wyniosły łącznie 5980,52 zł (m. in. artykuły higieny osobistej, ręczniki, usługa transportowa). Jak podkreśla prezydent, w ostatnim czasie miasto podjęło współpracę z różnymi podmiotami w ramach organizowanej pomocy. To Hotel pod Lwem, Hotel Vivaldi, Dom pod Cisem, parafia bł. Doroty i parafia św. Józefa Robotnika. - Dodatkowo informuję, że Szkoła Podstawowa nr 8 stanowi zaplecze żywnościowe dla osób zakwaterowanych w Domu pod Cisem i z tego powodu szkoła poniosła wydatki w kwocie 17 130, 91 zł – pisze Witold Wróblewski. Samorząd objął edukacją przedszkolną 74 dzieci z Ukrainy, 207 – edukacją szkolną (w oddziałach przygotowawczych – 156 uczniów, konkretnie SP 8 – 40, SP 11 – 16, SP 12 – 25, SP 16 – 25, SP 23 – 50; do istniejących klas dołączono 51 uczniów). Fot. Michał Skroboszewski (arch. portEl.pl) - 19 uczniów (objęto - red.) edukacją ponadpodstawową, zaś w pozostałych placówkach naukę pobiera 2 uczniów. Dzieci z Ukrainy korzystają również z zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym w Młodzieżowym Domu Kultury z zajęć korzysta 16 dzieci, zaś w Zespole Szkół i Placówek Sportowych 11 dzieci – pisze prezydent. Podkreśla, że ofertę bezpłatnych zajęć sportowych przygotował także MOSiR i wskazuje, że różne zajęcia przygotowały miejskie instytucje kultury: EOK, Galeria EL, Biblioteka Elbląska, Muzeum Archeologiczno-Historyczne... - Informuję również, że w zakresie pomocy finansowej osobom z Ukrainy przysługują świadczenia rodzinne (m.in. zasiłek rodzinny i dodatki, świadczenia opiekuńcze). Do tej pory do Urzędu Miejskiego w Elblągu wpłynęło 88 wniosków, z czego rozpatrzono pozytywnie 40 wniosków na kwotę 19 064 zł – zaznacza prezydent miasta. - Polakom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przysługuje świadczenie pieniężne i z tego tytułu w UM Elbląg złożonych jest 89 wniosków na 458 osób. Do tej pory zostało wydanych 25 informacji o przyznanym świadczeniu dla 115 osób. Do 21 kwietnia nadano w Elblągu numery PESEL 1330 uchodźcom. Wydatki UM na tłumaczy pomagających w wypełnianiu wniosków to 4324,15 zł. Witold Wróblewski pisze również, że miasto wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy przygotowuje oferty pracy dla uchodźców. Mogą oni też bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Punkty, w których organizowano pomoc rzeczową, znajdowały się w Kamieniczkach Elbląskich, później w Hali Sportowo-Widowiskowej. Teraz dary są wydawane w Banku Żywności w Elblągu od poniedziałku do piątku w w godz. 9-18.30. Elbląg wysłał też pomoc do swojego miasta partnerskiego, Tarnopola. W czterech transportach pojechały dary opiewające na kwotę 184 167, 34 zł. W tę pomoc zaangażowali się m. in. rotarianie (zakupili m.in. materiały opatrunkowe i higieniczne na kwotę 70 tys. zł). Prezydent podkreśla też, że sprzęt AGD wysłała w tych transportach firma Euro-net, a pralki dla Tarnopola zakupił również Związek Pracowników Ziemi Elbląskiej... - Łącznie przekazano ok. 51 ton darów – podsumowuje Witold Wróblewski. Przypomina też o zerwaniu współpracy z rosyjskimi i białoruskimi miastami i likwidacji rond im poświęconych... Na stronie portEl.pl w dziale Ogłoszenia stworzyliśmy nową zakładkę, w której pracodawcy mogą bezpłatnie zamieszczać propozycje pracy dla ukraińskich uchodźców: tu link do działu Dla Ukrainy. Zapraszamy również do zamieszczania ogłoszeń o pomocy mieszkaniowej i wszelkich innych formach wsparcia uchodźców.

TB