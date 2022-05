Zbiórka walizek i toreb podróżnych dla Ukrainy 

Mieszkańcy Ukrainy w obawie o własne życie często uciekali w pośpiechu przed koszmarem wojny, pakując w mały plecak lub reklamówkę dorobek swojego życia. Rozpoczynają nowe życie i potrzebują miejsca na otrzymane ubrania, czy zabawki. Dlatego podzielmy się z nimi walizkami lub torbami, w których będą mogli przechowywać otrzymane dary lub zabrać je do domu, na Ukrainę.

Elblążanie od początku trwającej wojny wykazali się ogromnym pokładem empatii i dobrocią serca, dlatego też po raz kolejny apelujemy o pomoc dla naszych sąsiadów. Potrzebne są walizki i torby, które będą w bardzo dobrym stanie, bez uszkodzeń oraz zabrudzeń.

Dodatkowo potrzebujemy ubrania damskie, dziecięce (powyżej 4 roku życia), młodzieżowe oraz męskie, pościel, prześcieradła, bieliznę, ręczniki, naczynia do kuchni (talerze, kubki, szklanki, garnki, sztućce), suszarki, hulajnogi, rowery dla dzieci.

Walizki oraz pozostałe przedmioty można dostarczyć do Elbląskiego Sklepu Społecznego przy ul. Czerwonego Krzyża 2 w godz. od 08:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

Koordynator akcji:

Katarzyna Siewicz

Organizator społeczności lokalnej

Elbląskiego Centrum Usług Społecznych

Tel. 55 625 61 59 lub 508 336 193