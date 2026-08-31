Konferencja o sztuce negocjacji. Trwają zapisy
Ruszają zapisy na kolejną konferencję Pozytywny Elbląg: „Sztuka negocjacji. Dogadajmy się”.
Zapraszamy przedsiębiorców i osoby aktywne zawodowo, które chcą skuteczniej prowadzić negocjacje, lepiej komunikować potrzeby i osiągać swoje cele bez niszczenia relacji.
Podczas konferencji porozmawiamy o negocjacjach z różnych perspektyw i branż, a także zobaczymy pokaz negocjacji i small talku.
Podczas konferencji spotkają się przedstawiciele biznesu, edukacji i mediów:
- Joanna Filip - Prezes Firmy APMM business consulting
- dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz - profesor uczelni Dyrektor Instytutu Ekonomicznego w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu
- Rafał Gruchalski - Redaktor naczelny Elbląskiej Gazety Internetowej PortEL.pl
- Joseph Wera - Dyrektor Generalny Gdańskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich GAUM
- Mateusz Ostaszewski - Trener Biznesu
O czym będziemy rozmawiać?
- Jak wykorzystać small talk przed negocjacjami?
- Jak przygotować się do negocjacji?
- Jak reagować na presję i trudne zachowania rozmówcy?
- Jak mówić o swojej wartości?
- Jak osiągnąć swoje cele bez niszczenia relacji?
23 września 2026 r., godz. 17
Elbląski Park Technologiczny
Udział bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.
Link do zapisów:
https://app.evenea.pl/.../pozytywnyelblagsztukanegocjacj.../
red. na podst. inf. organizatora