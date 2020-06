30 czerwca - ważny termin dla przedsiębiorców

Do 30 czerwca płatnicy mają czas na złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek. Wniosek może obejmować umorzenia za trzy miesiące - marzec, kwiecień i maj.

Dotychczas ZUS umorzył składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych na łączną kwotę ponad 11 mld złotych. Za marzec było to ponad 4 mld zł, za kwiecień ponad 3,6 mld zł, za maj ponad 3,5 mld zł. Ponadto ponad 130 tys. przedsiębiorców skorzystało z odroczenia terminu płatności składek. Łączna kwota ulg (chodzi m.in. o odroczenie i rozłożenie zadłużenia na raty) sięga 5 mld złotych.

-"Z pełnego zwolnienia ze składek mogą skorzystać małe firmy zgłaszające do 9 osób do ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni, których przychód co prawda przekracza trzykrotność średniego wynagrodzenia, ale ich dochody są niższe niż 7 tys. zł" - wyjaśnia Anna Ilukiewicz rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

Jak podkreśla, jeśli pracownik ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku o zwolnienie ze składek, skontaktuje się z płatnikiem e-mailem lub telefonicznie. "Informację o rozstrzygnięciu prześlemy pocztą lub na PUE ZUS. Aby odebrać odpowiedź z ZUS na PUE ZUS, należy zalogować się na swoje konto” – zaznacza Ilukiewicz.

Obecnie wnioski o tarczę antykryzysową, w tym o świadczenie postojowe i zwolnienie z obowiązku opłacania składek przez trzy miesiące oraz o dodatek solidarnościowy można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE).

W większości przypadków zwolnienie przysługiwało tylko z niepłaconych składek. Jeśli ktoś miał nadpłatę na swoim koncie to mógł wystąpić do ZUS o jej zwrot. Wystarczyło jedynie złożyć odpowiedni wniosek przed upływem terminu opłacania należnych składek. Z tego rozwiązania skorzystało wielu przedsiębiorców. Zwróciliśmy składki na kwotę ok 1 mld złotych, dla ponad 160 tys. firm.

Niektórzy przedsiębiorcy, którzy korzystają ze zwolnienia, nadal mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconej składki. Chodzi o osoby, które korzystają z ulgi na start oraz tych płatników, których przychód co prawda przekraczał 15 681 zł, ale dochód wynosił maksymalnie 7 tys. zł. Oni nabyli prawo do umorzenia po wprowadzeniu tarczy 3.0. W ich przypadku ostateczny termin na złożenie wniosku o zwrot to 10 lipca, bo wtedy mija czas opłacenia składki za czerwiec.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­