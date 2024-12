Baseny mają być gotowe w wakacje

Kompleks odkrytych basenów przy ul. Spacerowej ma być oddany do użytku dla mieszkańców w przyszłoroczne wakacje. Sprawdziliśmy, na jakim etapie są prace przy tej inwestycji. Zobacz zdjęcia.

Jak zapewniają władze Elbląga, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Inwestycja ma być ukończona do czerwca przyszłego roku, oddana do użytku mieszkańcom w wakacje. Będzie kosztować 90 mln zł, z czego 65 mln do dofinansowanie z funduszy rządowych. Wykonawcą prac jest Strabag.

Na jakim etapie są prace? Do końca zbliżają się prace dotyczące konstrukcji dwóch budynków, w jakich ma się mieścić całe zaplecze kompleksu. – W budynku zachodnim trwają prace instalacyjne (sanitarne, elektryczne i teletechniczne), tynkarskie, montaż ścian, izolacja stropodachu. Rozpoczęto prace elewacyjne oraz montaż stolarki okiennej. W budynku północnym trwają prace związane z wykonaniem instalacji podposadzkowych i posadzek, montażem ścian i montażem systemów wentylacji – informuje Joanna Urbaniak, kierownik biura prasowego prezydenta Elbląga.

Wykonano też już konstrukcję komór technologicznych, fundamenty części basenowej oraz zjeżdżalni, a także zewnętrzne instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

- Trwają prace związane z montażem niecki basenowej oraz jej ociepleniem, a także prace związane z montażem instalacji technologii basenowej, elementów niecki basenowej, konstrukcji wsporczej zjeżdżalni, wykonaniem instalacji teletechnicznych i elektrycznych zewnętrznych, a także wykonaniem nasypu wokół niecki basenowej – informują urzędnicy.

Nowe kąpielisko o głębokości od 1,2 do 1,8 m powstaje w miejscu tzw. wojskowej niecki byłego basenu. Będzie miało 5 zjeżdżalni, tory pływackie, brodziki dla dzieci, rwącą rzekę, pomosty, boiska do siatkówki plażowej i kometki, tereny zielone oraz całe zaplecze sanitarne i gastronomiczne. Rozbudowany też będzie obecny parking przy Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Powierzchnia basenów wyniesie ok. 2,1 tys. m kw, terenów rekreacyjnych - 9,6 tys. m kw, a powierzchnia terenów utwardzonych zajmie obszar ok. 4 tys. m kw.

Obecny etap prac możecie zobaczyć na zdjęciach w naszej galerii.