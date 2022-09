Będą dyskutować o rozwoju portu

Na kilka dni przed otwarciem kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną w Elblągu odbędzie się gospodarcza konferencja między innymi na temat przyszłości portu, organizowana przez władze miasta. Jednym z jej punktów jest podpisanie umowy o współpracy z duńskim portem Vordingborg.

Gospodarcza konferencja pod tytułem „Rozwój Elbląga i regionu w kontekście funkcjonowania portu morskiego oraz uruchomienia kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną odbędzie się w dniach 13-14 września w Ratuszu Staromiejskim. Wezmą w niej udział przedstawiciele władz miasta, województwa, portu w Elblągu, Kołobrzegu i Gdańsku, a także firm i instytucji zaangażowanych w gospodarkę morską, m.in. Instytutu Morskiego w Gdańsku, Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu czy Euroregionu Bałtyk.

- Samorząd Elbląga od samego początku podejmował działania zmierzające do tego, aby port stał się jednym ze strategicznych punktów na morskiej mapie Polski. W infrastrukturę portową zainwestowaliśmy ponad 100 mln zł. Praktycznie wszyscy prezydenci, przewodniczący Rad ukierunkowani byli na to, by port się rozwijał. Dziś, dzięki budowie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną mamy na to szansę. Port jest przygotowany. Pozostaje ostatnia prosta – pogłębienie przez rząd ostatnich 900 metrów toru dostępowego do naszego portu, należącego do Skarbu Państwa. Podczas przyszłotygodniowej konferencji zaprezentujemy, co elbląski samorząd zrobił do tej pory w kontekście rozwoju portu. Będziemy również dyskutować o rozwoju miasta i regionu w kontekście uruchomienia kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Bardzo ważnym punktem będzie podpisanie umowy o współpracy z duńskim portem Vordingborg, z którym w maju podpisaliśmy już list intencyjny. Dzięki tej współpracy powstaje siatka połączeń możliwych do realizacji w naszym porcie - podkreśla Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Jednym z głównych punktów konferencji będzie podpisanie umowy o współpracy między portem w Elblągu a portem w duńskim Vordingborg. Przypomnijmy, że list intencyjny w tej sprawie obie strony podpisały w maju w ambasadzie RP w Kopenhadze.

- Można powiedzieć, że to taki port-bliźniak Elbląga. W 2010 roku został zamknięty, w 2014 roku reaktywowany jako samorządowy i od tego czasu ciągle się rozwija i powiększa. Do 2026 roku Duńczycy chcą go rozbudować do 50 hektarów, obecnie mają 18 ha, a zaczynali od 4,5 hektara. Zaczynali od przeładunku 250 tys. ton rocznie, teraz mają ponad milion, a w ciągu czterech lat chcą zwiększyć przeładunek do 3 mln ton. Chcemy korzystać z ich doświadczeń, uczyć się na ich błędach i nawiązywać dwustronną współpracę związaną z transportem towarów, m.in. materiałów budowlanych, produktów rolnych, nawozów czy produktów przemysłu drzewnego - mówił nam kilka miesięcy temu Arkadiusz Zgliński, dyrektor Zarządu Portu Morskiego w Elblągu.

Szczegółowy program konferencji znajdziecie tutaj

Patronem medialnym konferencji jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl