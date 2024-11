Będzie remont, jak będą pieniądze

- Kiedy urzędnicy zabiorą się za remont ulicy Janowskiej? Jej nawierzchnia nie nadaje się już do jeżdżenia, dziura na dziurze i tyle – alarmują mieszkańcy. Niestety, na razie w miejskiej kasie pieniędzy na remont Janowskiej nie ma.

Ulicę Janowską po wybudowaniu ul. Hetmańskiej podzielono na dwie części. Pierwsza zaczyna się od placu Wolności i kończy przed ul. Hetmańską, druga prowadzi od Hetmańskiej prawie do torów tramwajowych przy ul. 3 Maja. Drugi odcinek - wykonany z betonowych płyt - przez wiele lat był przyczyną narzekań kierowców i okolicznych mieszkańców. Prace modernizacyjne tej części Janowskiej rozpoczęto w marcu 2021 roku. Jej przebudowę zrealizowano wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Śródmieście.

- Kiedy urząd weźmie się za drugą część ul. Janowskiej? Jej nawierzchnią nie da się już jeździć. Dosłownie dziura na dziurze – mówią mieszkańcy i proszą redakcję o interwencję w tej sprawie.

Ulica Janowska, fot. Wiktor Olzak

Niestety, na razie pieniędzy w miejskiej kasie na remont Janowskiej nie ma.

- Na zlecenie Departamentu Zarząd Dróg w 2021 roku została wykonana koncepcja zagospodarowania przebudowy ulic: Janowskiej, Szkolnej, Leszno i Ślusarskiej. Ich realizacja prowadzona jest etapowo - w zależności od możliwości finansowych. W pierwszej kolejności została wykonana przebudowa ulicy Leszno. Obecnie do projektu budżetu miasta na 2025 rok zgłoszono do realizacji zakres obejmujący ulicę Szkolną. Kolejne ulice w tym rejonie tj. ul. Janowska i ul. Ślusarska planowane są do realizacji w następnej kolejności - w miarę możliwości finansowych oraz możliwości w zakresie pozyskania środków zewnętrznych – informuje Joanna Urbaniak, rzeczniczka prasowa prezydenta Elbląga.