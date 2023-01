Bliżej do remontu mostu

Na 350 tysięcy złotych władze miasta wyceniły koszt przygotowania dokumentacji dotyczącej remontu i wzmocnienia konstrukcji mostu kardynała Wyszyńskiego. Na przetarg w tej sprawie wpłynęły dwie oferty.

Przebudowa mostu kardynała Wyszyńskiego jest planowana w latach 2023-2025. Na ten cel ma być przeznaczonych 8,2 mln złotych, w tym roku w budżecie miasta przeznaczono 350 tys. zł na dokumentację inwestycji.

- Obiekt wymaga natychmiastowego remontu ze wzmocnieniem ustroju nośnego. Bezwzględnie należy wyremontować przeguby gerberowskie i wymienić dylatacje. Modernizacja obiektu musi być poprzedzona opracowaniem stosownej dokumentacji technicznej. Pozostawienie obiektu w obecnym stanie bez podjęcia prac remontowo-modernizacyjnych doprowadzi do dalszej degradacji ustroju, a w konsekwencji – może doprowadzić do katastrofy budowlanej. Biorąc pod uwagę stan techniczny i wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych można warunkowo dopuścić na obiekcie ruch pojazdów o masie całkowitej do 30 ton – czytamy w ekspertyzie o stanie technicznym mostu, którą władze miasta zamówiły u firmy Akrobi.

Władze miasta ogłosiły przetarg na przygotowanie dokumentacji dotyczącej remontu mostu i wzmocnienia jego konstrukcji. Nadeszły dwie oferty. Jedna od konsorcjum firm Pylon i Akrobi z Gdańska (tej samej, która wykonała wspominaną wyżej ekspertyzę), druga od Pracowni Projektowej MID, również z Gdańska. Pierwsza opiewa na kwotę 327 tys. zł, druga – na 359 tys. zł.

Dokumentacja ma dotyczyć m.in. wzmocnienia konstrukcji, wymiany dylatacji, wymiany nawierzchni na całym obiekcie wraz z dojazdami, wybudowania kolektora odprowadzającego wody opadowe do kanalizacji deszczowej czy wprowadzenia ewentualnych zmian w organizacji ruchu.

Komisja przetargowa zbada oferty i w ciągu najbliższych tygodni powinna wyłonić zwycięzcę przetargu. Będzie on zobowiązany do przedstawienia w ciągu 5 miesięcy od daty podpisania umowy kompletnej dokumentacji technicznej, a w ciągu 7 miesięcy – m.in. kosztorysu i projektów wykonawczych wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Będzie też pełnił nadzór autorski nad przebiegiem prac budowlanych, które mają trwać 36 miesięcy od uzyskania zgody na ich realizację.