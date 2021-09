Bramki lepiej policzą pasażerów

„Pasażerowie wracają do komunikacji miejskiej” - pisze Trójmiasto.pl, porównując miesiąc do miesiąca statystyki dotyczące liczby pasażerów w trójmiejskich tramwajach i autobusach przed pandemią i obecnie. Sprawdziliśmy, jak sprawa wygląda w Elblągu.

"Z miesiąca na miesiąc poprawia się frekwencja w komunikacji miejskiej w Gdańsku. Jeszcze w styczniu 2021 r. z transportu zbiorowego korzystało 8,1 mln osób miesięcznie. Od tamtej pory sprzedaż biletów i napełnienie w pojazdach stale rośnie. W czerwcu liczba pasażerów przekroczyła 10,2 mln. Dla porównania - przed pandemią, w analogicznym okresie - z komunikacji korzystało o 2,5 mln osób więcej - pisze portal Trójmiasto.pl

W Elblągu trend jest podobny, ale.. "Mimo wszystkich przeciwności obserwujemy wzrost liczby pasażerów, choć nie jest on tak dynamiczny jak np. w przywołanym Gdańsku (ze względu na ogromną różnicę w wielkości i charakterystyce obu miast, takie porównania są bardzo dużym uproszczeniem) - uważa Michał Górecki, rzecznik prasowy Zarządu Komunikacji Miejskiej, dodając, że obecnie średnia miesięczna liczba pasażerów w Elblągu to około 620 tys. osób.

- Dla porównania, ta sam średnia, ale w miesiącach sprzed epidemii wynosiła ok. 1,1 mln pasażerów. Porównując rok obecny do roku ubiegłego należy pamiętać o kilku ważnych okolicznościach. Obostrzenia dotyczące komunikacji miejskiej zostały uchylone stosunkowo niedawno, a wielu mieszkańców nadal obawia się przebywać w przestrzeniach publicznych; ograniczenia i utrudnienia związane z epidemią nałożyły się w czasie wprowadzenie znacznych zmian w układzie linii i ich rozkładów jazdy; właśnie zakończył się sezon urlopowy który charakteryzuje się zawsze mniejszą liczbą pasażerów. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w normalnym trybie spodziewamy się wzrostu liczby pasażerów – młodzież szkolna jest znaczącą grupą wśród pasażerów komunikacji miejskiej - zaznacza Michał Górecki.

W mierzeniu ruchu pasażerów w Elblągu pomóc mają bramki liczące, które zostały zamontowane we wszystkich autobusach komunikacji miejskiej. Działają od miesiąca.

- W tak stosunkowo krótkim czasie trudno dokonywać porównań, na podstawie których można by wyciągać daleko idące wnioski. Tym bardziej że był to czas wakacji. Niemniej dzięki tym urządzeniom udało nam się zweryfikować kilka sygnałów na temat kursów rzekomo przepełnionych, ale też i takich które wg różnych relacji, rzekomo nie cieszyły się żadnym zainteresowaniem. W dłuższej perspektywie bramki liczące dostarczą nam z pewnością więcej cennych informacji, które ZKM będzie mógł wykorzystać do optymalizacji rozkładów jazdy – zapewnia Michał Górecki.