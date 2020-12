Browar sprzedany (aktualizacja)

Urząd Ochrony Konkurenci i Konsumentów wyraził zgodę na przejęcie browaru w Braniewie przez Van Pur od Grupy Żywiec. - Strony deklarują wolę finalizacji transakcji jeszcze w tym roku - informuje Van Pur.

List intencyjny w sprawie sprzedaży 100 procent udziałów w browarze w Braniewie obie strony podpisały 15 października. 9 grudnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał bezwarunkową zgodę na takie przejęcie.

- Jesteśmy polską firmą dynamicznie rozwijającą się w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Planujemy kontynuować działalność Browaru Braniewo oraz w pełni wykorzystać potencjał znanych i cenionych marek o ugruntowanej pozycji na rynku. Browar Braniewo będzie naszym szóstym browarem – mówi Jagoda Iwańczuk, prezes zarządu Van Pur SA,cytowana przez portalspozywczy.pl

Zgodnie z przyjętą wieloletnią strategią rozwoju Van Pur realizuje aktualnie plany zakupu 100 proc udziałów w spółce Browar Braniewo sp. z o.o., praw do marek „Kuflowe”, „Braniewo” oraz „Jasne, że Pełne”, a także nieruchomości i aktywów związanych z produkcją tych piw w browarze od Grupy Żywiec.

Wszystko wskazuje więc na to, że transakcja między obiema firmami dojdzie do skutku i w Braniewie nadal będzie warzone piwo, co oznacza że pracę utrzyma zatrudnionych tutaj około 80 osób.

Aktualizacja z 21 grudnia: Dzisiaj oba koncerny podpisaly umowę o sprzedaży Browaru Braniewo, co oznacza że jego nowym właścicielem jest spółka Van Pur.