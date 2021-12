Budynek na Tysiąclecia z aparthotelem i usługami

Do ratusza wpłynął nowy wniosek od inwestora, który chce zbudować budynek mieszkalny przy al. Tysiąclecia. Poprzedni został wycofany, gdy okazało się, że nie zyska on akceptacji Rady Miejskiej. Jak będzie tym razem?

Teren, na których ma powstać budynek, miasto sprzedało w 2007 roku jednemu z inwestorów pod hotel. Takie przeznaczenie tej działki zakłada zresztą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Deweloper TJM Development kupił grunt od poprzedniego właściciela i na podstawie tzw. ustawy lex deweloper chce tutaj postawić budynek mieszkalny o 9 kondygnacjach, w którym ma powstać od 40 do 60 mieszkań oraz 55 miejsc parkingowych. W 2020 roku wystąpił do władz Elbląga o zgodę na lokalizację inwestycji, ale dzień przed sesją Rady Miejskiej, na której miała zapaść decyzja, inwestor wycofał swój wniosek, widząc, że nie zyska on akceptacji.

- Mamy plan zagospodarowania przestrzennego, które powinniśmy się trzymać i ten teren powinniśmy pozostawić pod hotel, tym bardziej że jest to jedyna działka w centrum miasta pod taki cel poza Starym Miastem. Będzie kończony kanał przez Mierzeję i powinniśmy być przygotowani na inwestorów, którzy będą chcieli takie hotelowe inwestycje u nas realizować – mówił wówczas prezydent Witold Wróblewski.

Deweloper w rozmowie z naszą redakcją przyznał, że do sprawy lokalizacji tej mieszkaniowej inwestycji będzie chciał jeszcze wrócić i złożyć ponowny wniosek. Jak dodał, będzie chciał przekonać prezydenta i poszczególne komisje rady, by ta inwestycja mogła przy al. Tysiąclecia powstać.

Nowy wniosek wpłynął do ratusza kilka dni temu. I zawiera zmiany, które mają przekonać władze miasta do zgody na tę inwestycję.

- Inwestor jest zdeterminowany, by tę inwestycję w centrum Elbląga zrealizować. W złożonym wniosku dokonaliśmy zmian, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom władz miasta. W projekcie budynku przewidzieliśmy w części funkcję aparthotelu, a parter będą zajmować usługi – powiedział nam Krzysztof Hoffman, elbląski architekt u projektant, który jest pełnomocnikiem inwestora.

Inwestor już kilka miesięcy temu ogrodził teren planowanej inwestycji (fot. Michał Skroboszewski)

„Projektuje się łącznie obiekt o wysokości maksymalnie 9 kondygnacji. W budynku projektuje cześć usługową od strony południowej – głównej ulicy tego obszaru al. Tysiąclecia, na zapleczu tej części hala garażowa na potrzeby mieszkańców. Na parterze zaplanowano recepcję dla obsługi części aparthotelowej zlokalizowanej w klatce B. Uzyskanie powierzchnie usługowe są powierzchniami maksymalnymi dopuszczanymi Ustawą w odniesieniu do planowanej powierzchni użytkowej mieszkań w przedmiotowych budynku. Zagospodarowanie obejmuje wykonanie wjazdu, ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi, pochylni do garażu dla samochodów, dojść pieszych z drogi publicznej oraz z drogi wewnętrznej, budowę śmietnika, zagospodarowanie zieleni niskiej i średniej oraz wykonanie przyłączy niezbędnych mediów do budynków mieszkalnych” - czytamy w koncepcji architektoniczno-urbanistycznej projektu, dołączonej do wniosku.

W sumie powstać ma tu od 40 do 60 mieszkań. W hali garażowej ma być do 18 miejsc parkingowych, kolejnych 5 ma powstać przed budynkiem.

Wniosek inwestora będzie w najbliższych tygodniach opiniowany przez poszczególne uprawnione instytucje, po czym trafi pod obrady Rady Miejskiej. Radni mają czas do 14 lutego na podjęcie uchwały w tej sprawie. Jeśli wyrażą zgodę, inwestor będzie miał trzy lata na złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.