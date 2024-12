Canal Velo w szczególe i w ogóle

Niedawno pisaliśmy o tym, że Urząd Miejski w Pasłęku ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla części inwestycji „Canal Velo”, która dotyczy utworzenia sieci dróg i tras rowerowych wokół Kanału Elbląskiego. Dowiedzieliśmy się więcej o pasłęckiej części trasy, ale także o całym projekcie.

Pasłęk i okolice

O tym, jak będzie wyglądać pasłęcka część inwestycji, informuje burmistrz Pasłęka Teresa Wasiuk.

- Ścieżka będzie biegła wzdłuż Kanału Elbląskiego, zostanie zlokalizowana możliwie jak najbliżej kanału. Swój bieg rozpocznie za stanowiskiem górnym pochylni Jelenie na części terenu będącym we władaniu Gminy Pasłęk, następnie skieruje się do Pochylni Oleśnica i dalej do stanowiska górnego pochylni Kąty – podkreśla burmistrz.

Następnie trasa ma biec przez Buczyniec, Drulity, Dargowo, Awajki. - W ramach tego przedsięwzięcia planowana jest budowa Miejsca Postojowego Rowerzystów (...) w miejscowości Awajki oraz licznika rowerzystów na pochylni Buczyniec. Dodatkowo wykonane zostanie oznakowanie drogi rowerowej Canal Velo na odcinku ok. 20 km na terenie Gminy Pasłęk oraz oznakowanie drogowskazami (...) atrakcji turystycznych Gminy Pasłęk w liczbie ok. 20 sztuk. Termin opracowania dokumentacji zaplanowano do 1 sierpnia 2025 r. Na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyłoniony zostanie wykonawca prac budowlanych – podkreśla Elżbieta Wasiuk. - 25 listopada 2024 r. spotkałam się wraz z zastępcą burmistrza z posłem Stanisławem Gorczycą oraz burmistrzem Ostródy Rafałem Dąbrowskim. W spotkaniu uczestniczyli również kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Henryk Żukowski oraz inspektor ds. budownictwa pani Marzena Sidor. Głównym celem spotkania była weryfikacja postępów w realizacji projektu Canal Velo – mówi o przygotowaniach do realizacji inwestycji burmistrz Pasłęka.

Koniec projektu przed 2028 r.

O szerszy aspekt projektu Canal Velo spytaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Chcieliśmy dowiedzieć się, na jakim etapie jest realizacja całej inwestycji, czy zmieniła się on w stosunku do pierwotnej koncepcji, jak na dziś wygląda jej finansowanie i kiedy cała sieć tras może zostać zrealizowana?

- Aktualnie projekt strategiczny zgłoszony przez Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego pt. „Canal Velo Budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego" znajduje się w fazie przygotowania. Realizacja inwestycji jeszcze się nie rozpoczęła. Nie złożono jeszcze wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia z budżetu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – informuje biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego. - Z uwagi m.in. na zmieniającą się sytuację rynkową, warunki FEWiM, mające wpływ na zakres i realizację projektu, 3 grudnia 2024 roku Zarząd Województwa dokonał ponownej oceny i ponownie uznał charakter strategiczny przedmiotowego projektu strategicznego – czytamy w przesłanym naszej redakcji mailu.

Dowiadujemy się również z niego, że w najbliższym czasie podpisana zostanie pomiędzy Związkiem Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego a Instytucją Zarządzającą FEWiM umowa wstępna dotycząca projektu. Określa ona "warunki brzegowe realizacji przedsięwzięcia, kamienie milowe, szczegółowy zakres inwestycji".

- Realizację zaplanowano w ramach Priorytetu 11 Turystyka i kultura FEWiM. Zabezpieczono na ten cel środki budżetu programu w wysokości ok. 16 mln euro. Złożenie wniosku o dofinansowanie planowane jest w czwartym kwartale 2025 r., natomiast zakończenie realizacji inwestycji w czwartym kwartale 2027 r. Beneficjentem będzie Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego – informują jeszcze służby prasowe Urzędu Marszałkowskiego.