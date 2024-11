Krok w stronę Canal Velo

Projekt „Canal Velo” dotyczy utworzenia sieci dróg i tras rowerowych wokół Kanału Elbląskiego. Urząd Miejski w Pasłęku ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla części tej inwestycji.

Jak czytamy w dokumentacji przetargowej, zadaniem wykonawcy będzie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zawierającej plan zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja wykonania i odbioru robót, projekt stałej organizacji ruchu, projekt nasadzeń zastępczych (o ile wystąpi konieczność usunięcia drzew) etc. Kryteria brane pod uwagę to cena (60 proc.) i okres gwarancji rękojmi (40 proc.). Termin składania ofert upływa 28 listopada.

Przypomnijmy, że w sierpniu Rada Miejska w Pasłęku zdecydowała o zmniejszeniu w tym roku dofinansowania programu Canal Velo przesuwając środki m. in. na termomodernizację szkół.

- Przesunięcie środków przez Gminę Pasłęk nie wpływa na realizację projektu „Canal Velo, budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego”. Obecnie projekt "Canal Velo” jest na etapie uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – mówił wówczas Rafał Dąbrowski, przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. - Decyzja o przesuwaniu środków na kolejne lata jest decyzją Gminy Pasłęk, która zgodnie z planowanym harmonogramem projektu przygotowuje się do realizacji projektu „Canal Velo”. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Pasłęku z 1 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwalonego na 2024 r. budżetu Gminy Pasłęk, wprowadzenie zmian na zadaniu inwestycyjnym „Canal Velo” polega na zmniejszeniu w 2024 r. planu wydatków a zwiększeniu w 2025 r. W celu ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji, niezbędnym jest zabezpieczenie środków finansowych w roku przyszłym – podkreślał.

Termin składania ofert w przetargu na opracowanie dokumentacji upływa 28 listopada. Na jej przygotowanie wykonawca będzie miał 7 miesięcy. Trasa Canal Velo ma prowadzić od Elbląga przez Ostródę i Pasłęk do Iławy, zakłada utworzenie ścieżek m.in. wokół jeziora Jeziorak czy Drwęckiego. Każda gmina na trasie Canal Velo wykonuje swoją część robót, a pasłęcki odcinek szlaku ma mieć długość 15 km.

Jak wynika ze wstępnej analizy wykonalności Canal Velo z grudnia 2022 r., według założeń źródłem finansowania kosztów zadań objętych wnioskiem miał być Regionalny Program Operacyjny Fundusze Europejskie dla województwa warmińsko-mazurskiego 2021-2027. Zakładana wartość projektu w tym dokumencie to 82,5 mln zł, a dofinansowanie z FE WiM to ponad 70 mln zł. Wysłaliśmy pytania do Urzędu Marszałkowskiego, na jakim etapie jest realizacja całego projektu, czy zmienił się on w stosunku do pierwotnej koncepcji, jak na dziś wygląda jego finansowanie i kiedy cała koncepcja może zostać zrealizowana?