Carrefour przeprowadzi grupowe zwolnienia w Elblągu. To nie jest jedyna firma (aktualizacja)

31 pracowników sklepu Carrefour w Elblągu zostanie objętych zwolnieniami grupowymi. W samym sklepie trwa przebudowa, niewykluczone że powierzchnia marketu zostanie zmniejszona.

- 14 sierpnia do PUP w Elblągu zostało przekazane pismo z Urzędu Pracy miasta stołecznego Warszawy dotyczące zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych w firmie Carrefour Polska Sp. z o.o. w Elblągu ze względu na konieczność przebudowy/zmniejszenia powierzchni sklepu – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Katarzyna Piasecka, kierownk działu pośrednictwa i poradnictwa zawodowego PUP w Elblągu. - Wskazano 31 osób do objęcia zwolnieniami grupowymi. Pracodawca zamierza przeprowadzić proces zwolnień w okresie od 26 sierpnia do 30 września 2024 r. Firma outplacementowa będzie wspierać zwalnianych pracowników. Przekazano firmie informację na temat możliwości zorganizowania spotkania dla tej grupy osób z pracownikami urzędu – dodaje urzędniczka.

Carrefour Polska nie komentuje sprawy zwolnień grupowych. - W trosce o naszych pracowników nie komentujemy publicznie szczegółów dotyczących zatrudnienia ani innych fundamentalnych kwestii związanych z ich pracą. Naszym priorytetem jest zapewnienie uczciwych i zgodnych z prawem warunków pracy, a także dbanie o poufność i prywatność tych informacji – napisało w odpowiedzi na nasze pytania Biuro Prasowe Carrefour Polska

Zapytaliśmy również o prace, które obecnie toczą się w markecie. Wiele działów jest przebudowywanych. Wygląda na to, że powierzchnia sklepu może się zmniejszyć. - Czekamy na informację na ten temat z naszego sklep (w Elblągu – red.). Prześlemy je jak najszybciej – napisało w odpowiedzi buro prasowe Carrefour Polska. Do sprawy wrócimy.

To nie jedynie zwolnienia grupowe w Elblągu w ostatnich miesiącach. Przypomnijmy, że od 1 lipca 2024 r. do 31 marca 2025 roku dotkną one maksymalnie 166 pracowników z wygaszanej odlewni GE Power, o czym już wielokrotnie pisaliśmy.

Z kolei 2 sierpnia PUP o zwolnieniach grupowych poinformowała elbląska firma meblarska Home Concept. - Przyczyną jest podjęcie przez wspólników decyzji o likwidacji spółki ze względu na sytuację finansową. W firmie jest zatrudnionych łącznie 97 osób. Pracownicy objęci zwolnieniem grupowym mają możliwość zawarcia stosunku pracy z nowo powstałym podmiotem gospodarczym Home Furniture Sp. z o.o., na zasadach określonych w porozumieniu zawartym w związku z procedurą otwarcia likwidacji spółki Home Concept Sp z o.o – informuje PUP w Elblągu.

Jak wynika z danych PUP, na koniec lipca w Elblągu było zarejestrowanych 2391 bezrobotnych. Dla porównania na koniec czerwca były to 2382 osoby, na koniec maja - 2422 osoby, na koniec kwietnia - 2469. Stopa bezrobocia na koniec kwietnia wynosiła w Elblągu 6,4 proc., na koniec maja - 6,2 proc., na koniec czerwca również 6,2 proc. Danych za lipiec jeszcze PUP nie podał.

Aktualizacja: W piątek otrzymaliśmy dodatkowe odpowiedzi z biura prasowego Carrefour Polska. - Hipermarket naszej sieci zlokalizowany w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu, jest obecnie w trakcie modernizacji. Zgodnie z najnowszymi trendami w branży handlowej, nasza placówka stanie się bardziej kompaktowa i przyjazna dla mieszkańców Elbląga - czytamy m.in. odpowiedzi Carrefour Polska. - Dzięki remodellingowi pomniejszonej sali sprzedaży, klienci zyskają dostęp do nowoczesnych rozwiązań i konceptów handlowych pozwalających im robić zakupy szybciej i wygodniej. Modernizacja sklepu to także okazja do wdrożenia dodatkowych, bardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań. W nowym sklepie pojawi się m.in. nowoczesne oświetlenie LED, czujniki zmierzchu pozwalające automatycznie redukować oświetlenie w słoneczne dni czy zamykane lodówki i lady chłodnicze, aby ograniczyć utratę energii przy chłodzeniu.

Przebudowa ma być zakończona w drugiej połowie 2024 roku.