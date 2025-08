Dachowanie na Dąbka

4 sierpnia około południa na skrzyżowaniu Dąbka z Niepodległości zderzyły się dwa auta osobowe. Jedno z nich dachowało. Zobacz zdjęcia.

Do zdarzenia doszło około godz. 11:30. Na miejsce przybyła policja straż pożarna oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Z ustaleń policjantów wynika, że kierująca mazdą wyjeżdżając z ul. Niepodległości, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu poprawnie jadącej skodzie, która poruszała się ul. płk. Dąbka w kierunku centrum handlowego. Doszło do kolizji, skoda dachowała. 40-letnia kobieta nią kierująca pojechała do szpitala na badania, jednak najprawdopodobniej nic poważnego jej się nie stało. Mazdą podróżowały trzy osoby, na szczęści nie ucierpiały. Sprawczyni kolizji została ukarana mandatem oraz 12 punktami.

Na czas pracy służb płk. Dąbka od skrzyżowania w kierunku centrum handlowego była nieprzejezdna.