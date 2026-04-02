Przy S7 powstanie centrum handlowe?

Po kilkunastu latach przerwy powraca temat budowy centrum handlowego przy elbląskim lotnisku i trasie S7. Zmienił się inwestor i zakres inwestycji. Do ratusza wpłynął właśnie wniosek dotyczący tej sprawy.

W latach 2009-2012 głośno było w Elblągu o budowie centrum handlowego Siódemka. Przy lotnisku i S7 miał powstać kompleks o powierzchni 60 tys. m i zatrudniający około tysiąca osób. Z planów nic ostatecznie nie wyszło, bo najważniejszym problemem okazało się m.in. skomunikowanie przyszłego centrum z trasą S7. Pomysł budowy wraca jednak po latach, choć w innej formie.

Warszawska firma Redkom Park złożyła właśnie do władz Elbląga wniosek o uchwalenie tzw. zintegrowanego planu inwestycyjnego „Akacjowa”, dotyczącego terenu między lotniskiem a trasą S7 (patrz mapka), który ma powierzchnię 22,45 hektarów.

- W ramach przekształcenia terenu planuje się budowę zespołu budynków usługowo-handlowych w formie parku handlowego, które stają się wygodną alternatywą dla galerii handlowej. Taka koncepcja umożliwia szybkie zakupy w konkretnym lokalu handlowym, co jest atrakcyjne zarówno dla lokalnej społeczności, jak i podróżnych przemieszczających się trasą ekspresową. Na terenie inwestycji przewidziano również oddzielny budynek usługowy przeznaczony na działalność gastronomiczną, zlokalizowany w sposób zapewniający dogodny dostęp zarówno dla klientów sklepów, jak i poruszających się samochodem po trasie S7. Budynek ten będzie pełnił funkcję uzupełniającą wobec głównego zespołu handlowo-usługowego, wzbogacając ofertę przestrzeni publicznej oraz podnosząc atrakcyjność terenu pod względem funkcjonalnym. Na terenie planowanej inwestycji, obejmującej park handlowy, powstanie również nowoczesna stacja paliw. (...) W ramach zagospodarowania terenu przewidziano także strefę rekreacyjną oraz boisko zlokalizowane na obszarze parku handlowego. – czytamy we wniosku złożonym przez inwestora w elbląskim ratuszu. Inwestor dodaje też, że „uchwalenie projektowanego zintegrowanego planu inwestycyjnego umożliwi realizację inwestycji celu publicznego na koszt inwestora prywatnego, bez udziału środków publicznych”.

Wygląda więc na to, że inwestor chce zbudować park handlowy, który będzie przypominał inwestycję zlokalizowaną np. przy ul. Fromborskiej, ale z większą liczbą lokali i miejsc parkingowych. Na swój koszt chce zbudować też drogę dojazdową do planowanego parku, która – jak wynika z wniosku - może przebiegać przez teren pobliskich ogrodów działkowych. W ratuszu potwierdziliśmy, że trwają rozmowy władz miasta z inwestorem na temat budowy.

Decyzja w sprawie zintegrowanego planu inwestycyjnego należy do Rady Miejskiej w Elblągu. Zanim jednak radni zdecydują w tej sprawie, muszą obyć się negocjacje prezydenta z inwestorem, których efektem będzie umowa urbanistyczna określająca m.in. zasady finansowania i realizacji inwestycji. Następnie powinno odbyć się opiniowanie projektu planu i poddanie go konsultacjom.

Z wniosku inwestora wynika, że inwestycja miałaby powstać w ciągu najbliższych kilku lat.