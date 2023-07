Chrobry w dzierżawę?

150 tys. zł – tyle wynosi nowa stawka czynszu za dzierżawę Góry Chrobrego. To pierwszy krok w kierunku wydzierżawienia góry przez miasto.

25 lipca prezydent Elbląga wydał zarządzenie, w którym określił nową wysokość czynszu za dzierżawę terenu niezabudowanego pomiędzy ul. Bolesława Chrobrego, Marymoncką, Łęczycką i Wschodnią (czyli Góry Chrobrego). Nowa wysokość czynszu wynosi 150 tys. zł.

To de facto podwyżka czynszu. Gdyby wysokość czynszu ustalać na podstawie zarządzenia z 2022 r., jego wysokość wynosiłaby 136 545,20 zł rocznie. - „Z uwagi na etapowość i różnokierunkowość planowego zagospodarowania terenu związanego m. in. z funkcjonowaniem zaplecza gastronomiczno – socjalnego i wypożyczalni sprzętu sportowego, a także areał i okres dzierżawy, zasadne jest ustalenie indywidualnej stawki czynszu w drodze niniejszego zarządzenia” - tłumaczą urzędnicy w uzasadnieniu zarządzenia.

Wydanie zarządzenia jest pierwszym krokiem w kierunku wydzierżawienia Góry Chrobrego. Kolejnym będzie zamieszczenie terenu w wykazie działek przeznaczonych do dzierżawy. Prawdopodobnie we wrześniu możemy spodziewać się ogłoszenia postępowania mającego na celu wyłonienie dzierżawcy tego terenu.

Co dalej? To już zależy od dzierżawcy, którego wybiorą urzędnicy. Będzie on musiał sporządzić harmonogram działań oraz koncepcję funkcjonalno – użytkową.

Przypomnijmy, że poprzedni dzierżawca zakończył swoją działalność na Górze Chrobrego w 2018 r. Od tamtej pory góra wykorzystywana jest sporadycznie. Między innymi Stowarzyszenie Kulturalne „Co jest?” organizuje tam koncerty.