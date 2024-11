Co czeka Elbląg do 2029 roku, czyli końca obecnej kadencji

Sprawdziliśmy, jakie są perspektywy finansowe i inwestycje Elbląga do 2029 roku, czyli końca kadencji Michała Missana i obecnej Rady Miejskiej. Wiele danych na ten temat zawiera Wieloletnia Prognoza Finansowa, nad którą radni będą głosować w grudniu razem z budżetem miasta na 2025 rok.

„Wieloletnia Prognoza Finansowa ma kluczowe znaczenie dla planowania zadań publicznych w dłuższej perspektywie. Pokazuje na ile dopuszczalny jest wzrost wydatków bieżących i na ile sytuacja finansowa Gminy Miasto Elbląg pozwala realizować inwestycje w perspektywie średnio i długookresowej” – to cytat z projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Elbląga na lata 2025-2036. Przejrzeliśmy jej zapisy dotyczące zadłużenia miasta i planowanych inwestycji. (dokument WPF znajdziecie tutaj)

Na koniec 2025 roku zadłużenie Elbląga ma wynieść 263 mln zł, a więc około jednej czwartej planowanego budżetu. Co roku ma systematycznie spadać. W 2025 roku wydatki na obsługę dotychczasowego długu wyniosą 20 mln zł, w kolejnych latach mają maleć, do poziomu 14,5 mln zł rocznie w 2029 r. Wtedy też zadłużenie Elbląga ma spaść do 182,6 mln zł. Z Wieloletniej Prognozy Finansowej, którą każdy samorząd musi przygotować w perspektywie 12 lat (uwzględniającej obecne dane) wynika, że całkowita spłata długu miasta ma nastąpić w... 2036 r. Oczywiście, trudno na dzisiaj przewidzieć, czy tak będzie, po po drodze wiele się może wydarzyć w gospodarce, finansach czy polityce krajowej, co ma też wpływ na sytuację Elbląga.

W WPF każdy samorząd musi założyć wieloletni plan inwestycji, który także się może zmienić. Ale biorąc pod uwagę obecne dane, wychodzi na to, że do 2029 roku, czyli końca kadencji, planowane są m.in.:

1. modernizacja stadionu przy ul. Krakusa, powstanie obiektu lekkoatletyczno-piłkarskiego za 19,8 mln zł (do 2027 r.)

2. Modernizacja torowisk i zakup tramwajów łącznie za 186 mln zł (do 2029 roku, najwięcej – bo ponad 88 mln w 2027 r.)

3. Rozwój portu morskiego – tutaj wpisano na razie jedynie kwotę 17,5 mln zł na modernizację ul. Portowej do 2026 roku. Środki unijne na rozwój portu na razie są zamrożone przez Komisję Europejską.

4. Modernizacja oświetlenia ulic - 12 mln zł (do 2026 r.)

5. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Nowodworskiej - 1,3 mln zł (do 2026 r.), budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu ul. Królewieckiej (do 2026 r. zaplanowano na ten cel na razie 600 tys. zł). Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Fromborskiej - 1,1 mln zł do 2026 r.)

6. Budowa połączenia drogowego między ul. Legionów a Częstochowską - 3,8 mln zł (do 2028 roku)

7. Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Bema - 3,6 mln zł (do 2026 r.)

8. Odnowa nawierzchni ulic - 12,5 mln zł (do 2028 roku, w 2025 - 2 mln zł, później kwoty rosną)

9. Wymiana kopciuchów w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” - 2,2 mln zł (do 2026 r.)

10. Przebudowa wjazdu do przychodni lekarskiej przy Bema - 1,6 mln zł (do 2026 r.)

11. Przebudowa odcinka al. Grunwaldzkiej od ul. Okólnik do granic miasta - 3 mln zł (do 2026 r.)

12. Przebudowa i wzmocnienie mostu kardynała Wyszyńskiego - 5,3 mln zł (do 2026 r.)

13. Przebudowa sygnalizacji na ul. Dąbka, 12 Lutego i Hetmańskiej, by powstała „zielona fala” - 1,7 mln zł (do 2027 r.)

14. Przebudowa mostu na Fiszewce wraz ze zwiększeniem nośności - 18 mln zł (do 2028 r.)

15. Budowa kompleksu odkrytych basenów (do 2025 roku, pozostało do wydania 42 mln zł)

16. Budowa nabrzeża Wyspy Spichrzów – rewitalizacja (do 2026 r., łączna kwota to 30 mln zł)

17. Budowa połączenia drogowego al. Jana Pawła II z Fromborską - 3 mln zł (do 2028 r., większość wydatków w 2026)

18. Rozbudowa ul. 13 Pułku Przeciwlotniczego - 800 tys. zł (w 2025 r.)

19. Rozbudowa ul. Sybiraków (drugi etap ul. Wschodniej, na który na razie zarezerwowano 500 tys. zł, prawdopodobnie na dokumentację w 2025 r.)

20. Wykonanie podgrzewanej murawy na stadionie miejskim, usprawnienie infrastruktury sportowej - 6 mln zł (do 2026 r.)

Wybraliśmy 20 pozycji inwestycyjnych, które będą kosztować najwięcej. I to z nich będzie rozliczany nowy prezydent Elbląga. Oczywiście w trakcie kadencji powinny, mamy taką nadzieję, dojść kolejne inwestycje związane m.in. z rozwojem portu. Będziemy to oczywiście sprawdzać.