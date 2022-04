Co dalej z budową nowej komendy policji?

O budowie nowej Komendy Miejskiej Policji w Elblągu dyskusja toczy się od kilku lat. Jest już jej projekt, a działkę przy ulicy Lotniczej, na której miałaby ona powstać, miasto przekazało w 2019 roku. Niestety, brak jest dotychczas środków pozwalających na rozpoczęcie tej inwestycji. Przypomnijmy, że ma być ona realizowana z pieniędzy rządowych.

Na najbliższej sesji (28 kwietnia) podjęta zostanie uchwała w sprawie „Stanowiska Rady Miejskiej w Elblągu dotyczącego budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Elblągu” . Jak czytamy między innymi w jej projekcie: „radni Rady Miejskiej w Elblągu wyrażają zaniepokojenie przedłużającym się procesem decyzyjnym związanym z inwestycją budowy nowego budynku Komendy Miejskiej Policji w Elblągu oraz nieuwzględnienia w budżecie Policji na 2022 rok środków finansowych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji planowanej inwestycji przy ul. Lotniczej w Elblągu”.

Teren pod budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Elblągu samorząd miasta przekazał już w marcu 2019 roku. To dwa hektary gruntu przy ulicy Lotniczej na Zatorzu.

- Przypomnę, że Rada Miejska w Elblągu zgodziła się na zbycie tego terenu po obniżonej cenie, czyli za 1 zł plus VAT na rzecz Skarbu Państwa, a prezydent przekazał go Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w trwały zarząd. Po wybudowaniu nowej siedziby Skarb Państwa, również za kwotę 1 zł plus VAT, przekaże miastu obiekty nieruchomości użytkowane przez policję – mówi Joanna Urbaniak, rzeczniczka prasowa prezydenta Elbląga.

Jak możemy przeczytać w projekcie uchwały przygotowanej na 28 kwietnia: „stan techniczny aktualnie użytkowanych budynków Komendy Miejskiej Policji w Elblągu przy al. 1000-lecia 3, ul. Królewieckiej 106 i ul. Strażniczej 2 systematycznie ulega pogorszeniu z uwagi na zaprzestanie niezbędnych remontów w związku z planami związanymi z inwestycją budowy nowej siedziby elbląskiej policji. Zaistniała sytuacja powoduje konieczność podjęcia decyzji w sprawie rozpoczęcia budowy nowej siedziby o kubaturze i zapleczu umożliwiającym dostosowanie do aktualnych standardów obsługi interesantów i stworzenia odpowiednich warunków pracy funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym elbląskiej Policji”.

Radni podkreślają też, że został już opracowany projekt nowej siedziby policji oraz zostało wydane pozwolenie na budowę. Pisaliśmy o tym między innymi w tym artykule. Radni zaznaczają też, że elbląski samorząd pozytywnie ocenia działania Komendy Miejskiej Policji w Elblągu na rzecz bezpieczeństwa na terenie miasta oraz poczucia bezpieczeństwa jego mieszkańców i apelują o niezwłoczne przyznanie środków finansowych, które umożliwia rozpoczęcie inwestycji.

W piątek (22 kwietnia) projekt tej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych. - Gdy Rada Miejska w Elblągu podejmie uchwałę, zostanie ona przekazana Komendantowi Wojewódzkiemu Policji oraz Komendantowi Głównemu Policji. Jest to nasz apel o zabezpieczenie środków na tę inwestycję i rozpoczęcie jej realizacji - mówi Marek Osik, członek KBiSS.

Nasze pytania o pieniądze na budowę nowej komendy wysłaliśmy do biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Elblągu. Odpowiedź ma być w przyszłym tygodniu.