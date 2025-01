Co dalej ze Wschodnią? Trzy warianty, decyzja w tym roku

Władze miasta wybiorą trzy warianty do prac koncepcyjnych związanych z przebiegiem kolejnego odcinka ul. Wschodniej. – Do końca roku chcemy z trzech powstałych koncepcji wybrać jedną, pod którą będzie przygotowana dokumentacja do pozwolenia na budowę – mówi Katarzyna Wiśniewska, wiceprezydent Elbląga. Swoją opinię w sprawie przebiegu drogi sporządziła też Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, która przychyla się do rozwiązania proponowanego przez elbląskich społeczników. Dotarliśmy do treści tej opinii.

Budowa ulicy, która ma połączyć ul. Wschodnią z ul. Sybiraków budzi od miesięcy emocje wśród mieszkańców, którzy są w tej sprawie podzieleni. Część protestuje przeciwko pomysłom jej poprowadzenia między Bażantarnią a Górą Chrobrego, część domaga się jak najszybszego dokończenia drogi według wcześniejszych rozwiązań, by odkorkować rejon ul. Łęczyckiej, przy którym w ostatnich latach powstały i powstają nowe osiedla oraz siedziby straży pożarnej.

O co chodzi z wariantami

Przypomnijmy, że na pierwszych konsultacjach z mieszkańcami, które odbyły się w ubiegłym roku w Ratuszu Staromiejskim, władze Elbląga przedstawiły trzy warianty przebiegu tego drogowego połączenia (patrz grafika obok).

Wariant I. Między Górą Chrobrego a Gęsią Górą. Długość ok. 1,25 km, szacunkowy koszt 32 mln zł). Zakłada, że ten odcinek będzie zaczynał się w połowie istniejącej już ul. Wschodniej i będzie przebiegał przez niezagospodarowane tereny miejskie do ul. Sybiraków (wylot przy parkingu pod Górą Chrobrego).

Wariant II. To kontynuacja pierwszego odcinka ul. Wschodniej. Przebiega przez prywatne tereny i zbliża się do Góry Chrobrego, ale jest droga jest oddalona od granicy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Długość ok. 650 m, szacowany koszt 15 mln zł)

Wariant III. Prowadzi po historycznej drodze, przebiega przez miejskie tereny. Długość ok. 780 m, koszt szacunkowy ok. 12 mln zł). Odcina Bażantarnię od Góry Chrobrego, podobnie jak wariant nr II.

Swój wariant przygotowało także Stowarzyszenie Nowy Elbląg, które zaproponowało, by nowy odcinek drogi poprowadzić zupełnie inną trasą, wykorzystując teren bezpośrednio leżący przy osiedlu Przy Młynie, który zaczynałby się z ul. Łęczyckiej tuż za strażnicą i prowadził do podnóża Góry Chrobrego. Szczegóły tutaj.

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zabiera głos

Co ciekawe, pojawiło się niedawno kolejne rozwiązanie, przygotowane przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. 17 grudnia wydała ona opinię, w której przychyla się do rozwiązań proponowanych przez Nowy Elbląg, jednocześnie proponując salomonowe rozwiązanie, z wykorzystaniem dawnej historycznej brukowej drogi wzdłuż Góry Chrobrego. Dotarliśmy do tej opinii, korzystając z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Przedstawiona trasa przebiega po historycznej ścieżce:

- Po konsultacjach z Urzędem Ochrony Zabytków w Elblągu Komisja zwraca również uwagę, że rozsądnym rozwiązaniem jest wykorzystanie istniejącej historycznej drogi łączącej niegdyś obecną ul. Chrobrego z budynkiem Leśnictwa Dębica przy ul. Wschodniej. Proponowane rozwiązanie wykorzystujące dawny przebieg drogi pozwala otworzyć tereny góry Chrobrego dla potencjalnych inwestycji dla mieszkańców i nie narusza obecnego kształtu Parku Bażantarnia. Droga w tym rejonie daje możliwość szerszego wykorzystania tej przestrzeni (np. poprzez wprowadzenie tam funkcji rekreacyjnej, sportowej, restauracyjnej czy hotelowej), co może stanowić atrakcję dla inwestorów, dając możliwość stworzenia oferty innej niż opartej o sporty zimowe – pisze w swojej opinii Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. - Jednocześnie Komisja stoi na stanowisku, że historyczna droga przebiegająca wzdłuż Góry Chrobrego nie powinna stać się trasą służącą rozładowaniu ruchu kołowego ze wschodniej do północnej części miasta. Stanowić może ona element uzupełniający projektowaną siatkę dróg, łącząc dotychczasową inwestycję drogową w postaci ulicy Wschodniej z trasą zaproponowaną przez Nowy Elbląg. Budowa dwóch nowych dróg (jedna z wykorzystaniem ul. Wschodniej - w momencie pojawienia się wiążącej i atrakcyjnej społecznie inwestycji na Górze Chrobrego i druga zgodnie z propozycją NE) powinna zapewnić zwiększenie przepustowości komunikacyjnej przy jednoczesnym zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej terenu wokół Góry Chrobrego.

MKUA jednocześnie rekomenduje „sprawdzenie możliwości poszerzenia obecnej siatki ulic - fragmentu ulicy Łęczyckiej i ulicy Bema w celu ukształtowania jej w sposób umożliwiający utworzenie „korytarza życia” dla pojazdów służb, tak jak to przedstawia załącznik graficzny do MPZP rejonu ulic Łęczyckiej i Sadowej w Elblągu”.

Komisja nie brała pod uwagę wariantów ingerujących w obecną strukturę Bażantarni. W swojej opinii dodała również, że propozycje wariantów należy uzupełnić o informacje na temat ochrony środowiska, struktury własności, ukształtowania terenu, wartości i strat społecznych oraz innych czynników mających wpływ na możliwość oraz koszt budowy planowanej drogi klasy zbiorczej.

- Bez informacji na temat powyższych zagadnień nie jest możliwy wiążący wybór trasy – dodaje komisja. Pod opinią podpisała się jej przewodnicząca Adriana Ronżewska-Kotyńska.

Całą treść opinii znajdziecie tutaj.

Trzy warianty do dalszych prac

Władze miasta zdecydowały, że przygotują koncepcję na trzy warianty. W grę wchodzi wariant I i II oraz ten proponowany przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną nawiązującą do propozycji Nowego Elbląga.

- Gdy tylko będziemy mieli raport pana profesora, który zbiera wszystkie wnioski z konsultacji społecznych, zlecimy przygotowanie koncepcji na te trzy warianty. Pieniądze na ten cel są. Z tych trzech wybierzemy do końca roku jeden, na który zostanie wykonana dokumentacja projektowa pod pozwolenie na budowę. Tę drogę chcemy zrealizować w tej kadencji samorządu – powiedziała nam Katarzyna Wiśniewska, wiceprezydent Elbląga.

Tymczasem do naszej redakcji docierają informacje, że mieszkańcy, a także część radnych, biorą sprawy w swoje ręce i prowadzą zbiórkę podpisów na konkretnymi wariantami przebiegu trasy, by złożyć je jako petycję do władz miasta. Do sprawy wrócimy.