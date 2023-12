Co ma powstać na Górze Chrobrego

Jak już informowaliśmy, przetarg na dzierżawę Góry Chrobrego wraz z okolicznym terenem o łącznej powierzchni 34 hektarów wygrała elbląska firma. Umowa dzierżawy ma obowiązywać od 1 stycznia przez 20 lat. Udało nam się dowiedzieć, co inwestor planuje tam urządzić.

Urban Construction to firma znana w Elblągu z organizacji zawodów off-roadowych m.in. na Modrzewinie. Na Górze Chrobrego i w jej okolicach chce postawić m.in. na rekreację pieszą, rowerową oraz tory zjazdowe.

- Chcemy stworzyć tu miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Elbląga i turystów. Pierwsze atrakcje planujemy uruchomić pod koniec 2025 roku. Po podpisaniu umowy dzierżawy w najbliższym czasie czeka nas przeprowadzenie szeregu uzgodnień z władzami miasta, pozyskanie stosownych pozwoleń i finansowania, także z projektów unijnych – powiedział nam Jakub Urbankiewicz, współwłaściciel firmy Urban Construction. – W pierwszym etapie uruchomimy atrakcje dla miłośników MTB, na stoku Góry Chrobrego w kierunku Gęsiej Góry powstaną trasy do downhillu o różnym stopniu trudności. Powstaną także trasy piesze, w uzgodnieniu z środowiskiem turystycznym przygotujemy oznakowanie, tablice informacyjne przedstawiające bogatą historię Góry Chrobrego i okolic. Na szczycie góry chcemy zbudować wieżę widokową, u podnóża – restaurację.

Jak zapewnia współwłaściciel firmy, powstaną także wiaty z miejscami do grillowania, docelowo na jednym ze stoków ma być zamontowany igielit na długości 300 metrów z symulatorem do nauki jazdy na desce czy nartach, tory zjazdowe z pontonami, wyciąg taśmowy dla dzieci, a nawet miejsca do gry w paintball. Zbiornik u podnóża góry ma być przystosowany do morsowania, obok ma stanąć sauna.

- W piątym roku powstanie tam również kolejka grawitacyjna z samej góry na parking, tyrolki oraz park linowy . oraz wiele innych atrakcji. Góra będzie też miejscem zawodów sportowych, m.in. rowerowych i biegowych, będą się tam odbywać również koncerty oraz powstanie zaciszne miejsce do uprawiania jogi i obcowania z naturą oraz taras widokowy ponad koronami drzew – dodaje Jakub Urbankiewicz..

Większość atrakcji na Górze Chrobrego ma być dostępne przez cały rok. – Góra Chrobrego przez warunki pogodowe i położenie od południowej strony nie może być jedynie ośrodkiem narciarskim, to utopia. Stawiamy na całoroczne miejsce rekreacji, nie będą tu organizowane żadne zawody off-roadowe– zastrzega inwestor.

Umowa dzierżawy 34 hektarów gruntów, w skład w których wchodzi m.in. Góra Chrobrego, ma obowiązywać od 1 stycznia przez 20 lat. Roczny czynsz dzierżawy to 165 tys. złotych. W pierwszych pięciu latach dzierżawca będzie miał bardzo dużą bonifikatę w czynszu. Za pierwszy i drugi rok zapłaci tylko 5 procent rocznego czynszu, a więc minimum 7,5 tys. złotych, za trzeci i czwarty - 25 procent stawki (minimum 37,5 tys. zł), za piąty rok – połowę, a dopiero od 6. roku (a więc po zrealizowaniu inwestycji) stawka czynszu rocznego wyniesie 100 procent.

Prezydent Elbląga ma podpisać umowę ze zwycięzcą przetargu w najbliższych dniach.