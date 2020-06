Co może się zmienić na Wyspie Spichrzów

W Urzędzie Miejskim został wyłożony projekt planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów. Przewiduje zabudowę wyspy budynkami mieszkaniowymi i usługowymi wraz z terenami do sportu i rekreacji. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do 15 lipca.

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do końca czerwca w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej ratusza.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. - W związku z tym od 15 do 25 czerwca zapraszam na zapraszam na bezpośrednie spotkania ze służbami planistycznymi w sprawie ustaleń zawartych w wyłożonym planie miejscowym, po uprzednim ustaleniu terminu i miejsca spotkania pod numerem telefonu Departamentu Urbanistyki i Architektury 55 239 30 72. Pod wskazanym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego Wyspy Spichrzów – informuje Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Uwagi do planu należy składać na piśmie do prezydenta Elbląga z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca.

Co przewiduje projekt planu? Przedstawiamy go na poglądowym rysunku, który jest również dostępny na stronie Urzędu Miejskiego wraz z wszystkim załącznikami. Zgodnie z projektem na Wyspie Spichrzów ma powstać zabudowa mieszkaniowa i mieszkaniowo-usługowa oraz tereny sportowo-rekreacyjne.