Co nowego na przekopie Mierzei

Prace przy przekopie Mierzei Wiślanej przebiegają zgodnie z harmonogramem - zapewnia inwestor i wykonawca. Na jakim są etapie? Zobacz zdjęcia.

Obecnie w rejonie Zatoki Gdańskiej kontynuowane są prace związane z pogrążaniem ścianki szczelnej nabrzeża południowego. Wykonany został już odcinek o długości 250 metrów. Zakończono pogrążanie ścianki szczelnej na nasadzie falochronu zachodniego - jej długość to 230 metrów. Teraz wykonywana jest jego część zasadnicza, do której użyty będzie sprzęt pływający.

Rozpoczęto również budowę falochronu wschodniego, obecnie prace prowadzone są na pierwszych 7 sekcjach od strony lądowej (pogrążanie ścianek stalowych szczelnych).

Wykonawca - konsorcjum NDI/Besix pracuje przy tzw. zalądowianiu (jak również pogłębianiu od strony wody) portu osłonowego a w szczególności nabrzeżą południowego . Posłuży ono do odbioru dostaw kamienia hydrotechnicznego na potrzeby budowy falochronów.

Łączna masa ścian stalowych niezbędnych do wykonania prac na morzu to 4,5 tysiąca ton.

- W rejonie kanału żeglugowego wykonywane są roboty ziemne. Materiał uzyskany z prac jest hałdowany na terenie przekopu, a w przyszłości jego część zostanie użyta do wykonania obwiedni sztucznej wyspy oraz zalądowienia obszaru nabrzeża południowego – mówi Jacek Szymański dyrektor projektu z konsorcjum NDI/Besix. Pod przyszłymi mostami zakończyły się prace związane z wykonaniem posadowienia obiektów, polegające na pogrążaniu pali prefabrykowanych, trwają roboty żelbetowe w zakresie podpór mostu południowego. Obiekt zostanie uruchomiony jako pierwszy wiosną 2021 roku, z uwagi na konieczność utrzymania ciągłości ruchu na drodze wojewódzkiej 501 oraz umożliwienia wykonywania prac w zakresie kanału żeglugowego.

Od strony Zalewu Wiślanego zakończono budowę tymczasowej grobli wraz z konstrukcją tymczasowego nabrzeża przeładunkowego zbudowanego z grodzic stalowych pogrążonych w gruncie (nasypanym piasku). To nabrzeże posłuży do przeładunku materiałów potrzebnych do budowy wyspy. Teren w rejonie wyspy został oczyszczony z materiałów ferromagnetycznych. Rozpoczął się transport materiału ziemnego pozyskanego z przekopu na teren, gdzie powstanie wyspa.

Wykonawca rozpoczął prace związane z umocnienie skarp wykopów kanału żeglugowego) za pomocą geosyntetyków komórkowych (geokrata) oraz humusowania wraz z obsianiem mieszanką traw. W ramach kontraktu zabezpieczono 600 szt. drzew oraz krzewów. Zakończono odhumusowanie obszaru robót, a także wykonano na długości całego przekopu płotki herpetologiczne.

W najbliższych tygodniach kontynuowane będą prace przy wbijaniu ścianek szczelnych na falochronach oraz prace pogłębiarskie w okolicach portu osłonowego od Zatoki Gdańskiej. Wykonywane będą też kolejne mikropale wzdłuż nabrzeża południowego oraz wzdłuż ścianek na falochronach wschodnim i zachodnim. Wkrótce rozpocznie się wbijanie ścianek stalowych w zakresie powstającego kanału żeglugowego. W rejon wyspy transportowane będzie materiał pozyskany z przekopu. Na terenie powstającej wyspy zostanie wykonana tymczasowa baza techniczna służąca realizacji prac. Rozpoczną się prace fundamentowe przy budynku administracyjnym, przeznaczonym dla służb Urzędu Morskiego w Gdyni.

Aktualnie realizowana umowa obejmuje pierwszą z trzech części, na jakie została podzielona inwestycja pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską".

- Przetarg na drugi etap ogłosiliśmy 24 kwietnia br. Ta część obejmie rzekę Elbląg wraz z umocnieniem i obwałowaniami. Zbudowany zostanie również nowy most w miejscowości Nowakowo o długości 104 metrów i towarzyszący mu odcinek drogi o długości 1550 metrów. Most ten powstanie 650 metrów od obecnie istniejącego mostu pontonowego, który z uwagi na swoją konstrukcje utrudnia okresowo żeglugę w tym rejonie – powiedział kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

W piątek, 29 maja, Urząd Morski w Gdyni ogłosił również kolejny przetarg związany z budową drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, a mianowicie na dostawę nasiębiernej pogłębiarki ssąco-refulującej. Zakup ma na celu przyszłe zabezpieczenie parametrów przekopu. Pogłębiarka będzie jednak wykorzystywana także w innych obszarach (Zalew Wiślany, Zatoka Pucka) do utrzymania i polepszania parametrów głębokości nawigacyjnej do portów i przystani morskich. Pogłębiarka będzie posiadała system zbierania zanieczyszczeń, który ma zwiększyć bezpieczeństwo ekologiczne na obszarach dotychczas niezabezpieczonych w ten sposób.

Całkowita długość nowej drogi wodnej wyniesie 22,880 km (w tym przejście przez Zalew Wiślany - 10,176 km; Rzekę Elbląg – 10,381 km; pozostałe 2,323 km to odcinek stanowiska postojowego, śluzy i portu zewnętrznego), a jej głębokość to 5 m. Docelowo ma ona umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 r. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a wykonawcą pierwszej, aktualnie realizowanej części inwestycji konsorcjum firm NDI/Besix. ​

Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowy

Urzędu Morskiego w Gdyni