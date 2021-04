Co sfinansować w Elblągu z Funduszu Odbudowy?

Nowe nabrzeża i budynek biurowy w porcie. Kanalizację sanitarną i przepompownie ścieków. Ulice na Modrzewinie. Działania dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. To tylko niektóre propozycje, jakie chciałyby sfinansować władze miasta z Krajowego Funduszu Odbudowy.

9 kwietnia do Urzędu Marszałkowskiego województwa warmińsko-mazurskiego przekazano „fiszki projektowe“ dotyczące inwestycji, które ratusz chciałby sfinansować z Funduszu Odbudowy. Dowiadujemy się o tym z odpowiedzi władz miasta na interpelację radnego Cezarego Balbuzy.

I tak: projekt inwestycji w porcie opiewa na ok. 190 mln zł. Te pieniądze miałyby sfinansować budowę obrotnicy w porcie o średnicy 180 m wraz z umocnieniem nabrzeży, powiększenie terminala składowo-przeładunkowego o plac o powierzchni 0,5 ha wraz z budową 150 m nabrzeża. W planach jest także modernizacja obecnego nabrzeża (196 m) oraz budowa budynku biurowego będącego siedzibą zarządu i służb kontrolnych. Kolejną „portową“ inwestycją jest budowa terminala nr 2 z dostępem do bocznicy kolejowej.

`Następną grupą inwestycji są „internetowe“. Ich szacowany koszt to 48 mln zł. Te pieniądze urzędnicy chcieliby przeznaczyć na rozbudowę Miejskiej Sieci Szerokopasmowej, wyposażenie jednostek samorządowych w szkolenia oraz sprzęt umożliwiający naukę i pracę zdalną. Planowana jest także budowa centralnej bazy użytkowników oraz systemu zabezpieczeń, a także dostosowanie Miejskiej Sieci Szerokopasmowej do analizy przemieszczania się osób poruszających się pojazdami wjeżdżającymi i wyjeżdżającymi z miasta oraz poruszającymi się w granicach Elbląga. Ma to polegać na rozbudowie monitoringu pod kątem identyfikacji COVID-19.

Kolejna fiszka opisuje działania na Modrzewinie. Prawie 10 ha ma zostać zniwelowanych. Dotyczy to dwóch kompleksów przeznaczonych dla inwestorów z zakresu produkcji i usług. Dodatkowo na Modrzewinie mają być wybudowane ulice o łącznej długości 5,3 km. Koszt: ok. 60 mln zł.

W planach są także działania w zakresie tworzenia tzw. „Miejskiej Strefy Aktywności“. Mają zostać stworzone warunki do budowy domów międzypokoleniowych: mieszkalnictwa senioralnego z uwzględnieniem mieszkań dla wychowanków pieczy zastępczej. Kolejnymi działaniami jest rozwój usług dla osób starszych i z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie miejsc w placówkach dziennego i całodobowego pobytu, stworzenie tzw. „srebrnych warsztatów“, wyposażenie seniorów w sprzęt do telemedycyny i teleopieki. Zgłoszono też luźne hasła: rozwój ekonomii społecznej, stworzenie miejskiej polityki międzypokoleniowej, dbanie o zrównoważony rozwój regionalny. Koszt: ok. 30 mln zł.

Następną grupą inwestycji są działania w zakresie gospodarki ściekami. W ich ramach ma być rozbudowana oczyszczalnia ścieków przy ul. Mazurskiej (obecnie trwa jej modernizacja). Planowana jest przebudowa kanalizacji sanitarnej na Zawodziu wraz z przebudową przepompowni ścieków przy ul. Grochowskiej oraz budowy nowej przy ul. Kotwiczej i Nowodworskiej. Podobna inwestycja jest przewidziana w Śródmieściu i Zatorzu: przebudowana ma być kanalizacja sanitarna oraz przepompownia przy ul. Tamka i Malborskiej. Nowa kanalizacja sanitarna i przepompownia ścieków ma być wybudowana dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wiązowa - Jesionowa. Dodatkowo w planach znalazła się budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej. Koszt: 194 mln zł ma być przeznaczony na sfinansowanie wkładu własnego, aby móc skorzystać z dofinansowania unijnego.

Przypominamy: to na razie wstępne plany. Najpierw parlament musi zagłosować za ratyfikacją ustawy umożliwiającej uruchomienie środków z europejskiego Funduszu Odbudowy. W ramach tego Funduszu Polska ma otrzymać 58 mln euro, z czego 34,2 mln euro w formie pożyczek. Podstawą do sięgnięcia po unijne pieniądze będzie Krajowy Plan Odbudowy.