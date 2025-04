Co słychać na budowie kąpieliska

Do tysiąca osób jednocześnie będzie mogło korzystać z nowego kąpieliska przy ul. Spacerowej. Jego otwarcie jest zaplanowane tuż po Dniach Elbląga, które odbędą się w dniach 27-29 czerwca.

- Prace związane z budową kąpieliska idą zgodnie z harmonogramem. Wczoraj odbyła się kolejna rada budowy, na której wykonawca zapewniał nas, że żadne terminy nie są zagrożone – mówiła Beata Puć, kierownik referatu przygotowania i realizacji inwestycji w Departamencie Inwestycji Urzędu Miejskiego podczas piątkowego posiedzenia komisji gospodarki i klimatu Rady Miejskiej.

Nowe kąpielisko o głębokości od 1,2 do 1,8 m powstaje w miejscu tzw. wojskowej niecki byłego basenu. Będzie miało 5 zjeżdżalni, tory pływackie, brodziki dla dzieci, rwącą rzekę, pomosty, boiska do siatkówki plażowej i kometki, tereny zielone oraz całe zaplecze sanitarne i gastronomiczne. Powstanie też 100 nowych miejsc parkingowych dla aut osobowych, miejsca dla osób z niepełnosprawnościami i autokarów. Powierzchnia basenów wyniesie ok. 2,1 tys. m kw, terenów rekreacyjnych - 9,6 tys. m kw, a powierzchnia terenów utwardzonych zajmie obszar ok. 4 tys. m kw. Powstały też dwa budynki, w których będzie się mieścić zaplecze technologiczne i techniczne, szatnie z częścią socjalną, na jednym z nich będzie taras wypoczynkowy.

Tak ma wyglądać nowe kąpielisko (wizualizacja z projektu)

Władze miasta planują otwarcie kąpieliska po Dniach Elbląga, które odbędą się w dniach 27-29 czerwca. Wejście na kompleks będzie możliwe zarówno od ul. Kościuszki jak i Moniuszki. Będzie odpłatne, nie jest jeszcze znany cennik. Wiadomo, że jednocześnie z obiektu będzie mogło korzystać do 1000 osób.

- Wczoraj odbyła się rada budowy, na której wykonawca zapewniał nas, że nie widzi żadnych zagrożeń w realizacji terminów. Obeszliśmy cały obiekt, wiele jest jeszcze do zrobienia, ale nie mamy podstaw, by sądzić, że będzie inaczej – mówiła na posiedzeniu komisji Beata Puć. – W drugiej połowie maja mają odbyć się pierwsze rozruchy urządzeń związane z napuszczeniem wody do niecek, odbiory techniczne są planowane na początek czerwca .

Przypomnijmy, że nowe kąpielisko będzie kosztować 90 mln zł, z czego 65 mln to dofinansowanie z funduszu rządowego Polski Ład.