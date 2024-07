Co zmieniło się w majątkach szefów miejskich spółek

Sprawdziliśmy, jakie informacje zawierają oświadczenia majątkowe szefów miejskich spółek za 2023 rok. Co zmieniło się w ich majątkach od poprzedniego roku?

Elbląg jako samorząd jest stuprocentowym właścicielem ośmiu spółek: Zarządu Komunikacji Miejskiej, Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Zakładu Utylizacji Odpadów, Tramwajów Elbląskich, Zarządu Portu Morskiego oraz Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Co roku ich szefowie muszą składać oświadczenia majątkowe.

Jakie zapisy pojawiły się w tych dokumentach za 2023 rok? Co zmieniło się od poprzedniego roku? To przedstawiamy poniżej, podając dane w kolejności alfabetycznej. W związku z niedawną zmianą prezesa w EPEC, dane z oświadczenia majątkowego nowego szefa spółki Michała Glinieckiego nie są jeszcze dostępne w EPEC. Uzupełnimy te dane, jak tylko będą znane.

Artur Bartnik, dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu

oszczędności: 120 tys. zł (więcej o 100 tys. zł niż w 2022 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 76 m kw. i wartości 400 tys. zł (współwłasność, wartość bez zmianł); mieszkanie o pow. 55,8 m kw. i wartości 450 tys. zł (współwłasność, wartość bez zmian)

wynagrodzenie w 2023 r. 152,6 tys. zł jako dyrektor spółki (o 9,1 tys. zł więcej niż w 2022 r.), 89,7 tys. Zł (emerytura, o 12 tys. zł więcej niż w 2022 r.), 21,6 tys. zł – dochód z wynajmu mieszkania (w 2022 r. nie było), zasiłek chorobowy - 4,3 tys. Zł. W sumie o 46 tys. zł więcej niż w 2022 r.

samochód: ford kuga (2013), bez zmian. Wartość nie podana.

kredyty: nie ma. Spłacił zobowiązania wykazane w 2022 r.

Marek Cymerys, dyrektor Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

oszczędności: 150 tys. zł (więcej o 100 tys. zł niż w 2022 r.), 2,5 tys. euro (w 2022 r nie było oszczędności w euro)

nieruchomości: dom o pow. 180 m kw. i wartości 750 tys. zł (udział 50 proc., bez aktualnej wyceny, bez zmian), mieszkanie o pow. 47,8 m kw. i wartości 500 tys. zł (udział 50 proc. małżeńska, bez aktualnej wyceny, bez zmian); działka niezabudowana o pow. 986 m kw. i wartości 40 tys. zł (udział 25 proc, bez aktualnej wyceny, bez zmian). Liczba nieruchomości bez zmian

wynagrodzenie w 2023 r.: 167,9 tys. zł (o 7,6 tys. zł więcej niż w 2022 r.), 41,9 tys. zł (emerytura, w 202 roku jej nie było), 800 zł (umowa zlecenie, nie było jej rok wcześniej). W sumie o 50,3 tys. zł więcej niż w 2022 r.

samochód: Ford C max (2016, 50 proc. udziału), peugeot 308 (2014 r., 50 proc. udziału). Bez zmian

kredyty: hipoteczny (pozostało do spłaty 14,6 tys. franków szwajc.); gotówkowy (do spłaty 3,5 tys. zł)

Michał Gliniecki, prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Oświadczenie majątkowe prezesa nie jest jeszcze dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. .

Andrzej Lemanowicz, dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów

oszczędności:72 tys. zł ( o 46 tys. więcej niż w 2022 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 60 m kw. i wartości 295 tys. zł (współwłasność, wartość wzrosła o 45 tys. zł); mieszkanie o pow. 61,9 m kw i wartości 473 tys. Zł (współwłasność, wartość bez zmian). Trzy działki budowlane każda o powierzchni ok. 0,02 ha i wartości 45 tys. zł (wszystkie współwłasność, wartość bez zmian)

wynagrodzenie w 2023: 158,4 tys. zł (10 tys. zł więcej niż w 2022 r.)

samochód: mazda CX-5 (2019, współwłasność), bez zmian

kredyty: mieszkaniowy (do spłaty 106,1 tys. zł), zaciągnięty w 2022 r.

Marek Misztal, prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

oszczędności:68 tys. zł (współwłasność małżeńska, więcej o 15,5 tys. niż w 2022 r.),

500 euro (bez zmian), 410 USD (bez zmian), 5000 koron szwedzkich (więcej o 4800 koron niż w 2022 r.). 6 tysięcy koron norweskich (nie było w oświadczeniu z 2022 r.)i 1 tys. koron duńskich (wcześniej nie było).

Akcje spółek na kwotę 18,1 tys. zł (wartość o 5,7 tys. zł większa niż rok wcześniej); jednostki uczestnictwa TFI i obligacje na łączną kwotę 19 tys. zł (o 4,8 tys. zł więcej niż rok wcześniej. Wszystkie oszczędności wspólnie z żoną.

nieruchomości: dom o pow. 103 m kw i wartości 650 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość wyższa o 150 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 1,33 ha i wartości 30 tys. zł (współwłasność, wartość bez zmian), dwie działki budowlane o łącznej powierzchni 1,3 tys. m kw. i wartości 50 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian)

wynagrodzenie w 2023 r. 223 tys. zł (jako prezes EPWiK, o 53 tys. zł więcej niż w 2022 r.), 1,2 tys. zł (dochód z płatności na grunty rolne, o 500 zł mniej niż rok wcześniej); 3,8 tys. zł – dochód ze sprzedaży miodu z własnej pasieki (o 1 tys. zł więcej niż rok wcześniej); 2,1 tys. zł (dochód z akcji, więcej o 400 zł niż rok wcześniej), 2,3 tys. zł (dopłaty z KOWR, o 100 zł więcej niż rok wcześniej. W sumie 232 tys. zł (o 54 tys. zł więcej niż rok wcześniej)

samochód: mitsubishi lancer (2014), mitsubishi spec star (2018), dacia duster (2015). Bez zmian. Wartości nie podano.

kredyty: mieszkaniowy (do spłaty 99,9 tys. zł). Dwie karty kredytowe o zadłużeniu łącznym 2,1 tys. zł. Spłacił wcześniejszy kredyt samochodowy.

Agnieszka Nowińska, prezes Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

oszczędności: 60 tys. zł (o 30 tys. zł więcej niż w 2022 r.), 1500 euro (więcej o 1 tys. euro); konto IKZE: ok. 109 tys. zł (więcej o ok. 20 tys. zł niż w 2022 r., wspólnie z mężem)

nieruchomości: dom o pow. 120 m kw. i wartości ok. 200 tys. zł (współwłasność, wartość wpisana bez zmian) z działką o pow. 491 m kw. i wartości ok. 20 tys. zł (wartość bez zmian), mieszkanie o pow. 90 m kw. z piwnicą o łącznej wartości ok. 370 tys. zł (wartość bez zmian);

wynagrodzenie w 2023 r.: 124,4 tys. zł (jako prezes ETBS, o 10,5 tys. zł więcej niż rok wcześniej, 6,7 tys. zł (zasiłek chorobowy, o 3,5 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 76,4 tys. zł (emerytura, o 56 tys. zł więcej niż rok wcześniej, przeszła na emeryturę w 2022 r.). W sumie 208 tys. zł, o 70 tys. zł więcej niż rok wcześniej

samochód: toyota avensis (2015) o wartości 51 tys. zł (1 tys. zł mniej niż w 2022 r.)

kredyty: nie ma (bez zmian)

Andrzej Sawicki, dyrektor Tramwajów Elbląskich

oszczędności: 25 tys. zł (o 5 tys. zł więcej niż w 2022 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 42,8 m kw. i wartości 200 tys. zł (wartość bez zmian). Domek letniskowy typu angielskiego (wyceny nie podano)

wynagrodzenie w 2023 r: 159,4 tys. zł (jako dyrektor TE, o 18,3 tys. zł więcej niż w 2022 r.), 269 zł (umowy zlecenie, o 350 zł mniej niż rok wcześniej), 19,1 tys. zł (praca wykładowcy i egzaminatora, o 1,4 tys. zł więcej niż rok wcześniej). W sumie 178,7 tys. zł, o 19,4 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: hyundai iX (2011). Zmienił auto. Wartości nie podano.

kredyty: nie ma (bez zmian)

Arkadiusz Zgliński, dyrektor Zarządu Portu Morskiego

oszczędności: nie ma (bez zmian)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 92,8 m kw. i wartości 405 tys. zł (współwłasność małżeńska), wartość bez zmian

wynagrodzenie w 2023 r.: 120,1 tys. zł (o 3,6 tys. zł więcej niż w 2022 r.)

samochód: nie ma

kredyty: hipoteczny (pozostało do spłaty 354 tys. zł), konsolidacyjny (pozostało do spłaty 125,7 tys. zł)