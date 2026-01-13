Coraz więcej bezrobotnych
O 722 osoby wzrosła liczba bezrobotnych zarejestrowanych w elbląskim Powiatowym Urzędzie Pracy jeżeli weźmiemy pod uwagę grudzień 2025 r. i grudzień 2024 r. W statystykach PUP widnieje 2992 mieszkańców Elbląga i 2461 mieszkańców powiatu.
Grudzień 2025 roku przyniósł kolejny wzrost liczby bezrobotnych zarejestrowanych w elbląskim Powiatowym Urzędzie Pracy. W statystykach odnotowano 2992 mieszkańców Elbląga (wzrost o 41 osób w porównaniu z listopadem) i 2461 mieszkańców powiatu (wzrost o 5 osób w porównaniu z listopadem).
2992 mieszkańców Elbląga zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy to liczba najwyższa od maja 2021 r., kiedy takich osób było 3161. Z kolei 2461 mieszkańców powiatu to wynik najwyższy od lutego 2024 r. - wówczas w elbląskim PUP zarejestrowanych było 2494 takich osób.
Na poniższym wykresie przedstawiamy, jak kształtowała się liczba osób zarejestrowanych w elbląskim Urzędzie Pracy w ubiegłym roku. Warto zwrócić uwagę, że w porównaniu rok do roku (grudzień 2025 r. do grudnia 2024 r.) liczba mieszkańców Elbląga zarejestrowanych w lokalnym Powiatowym Urzędzie Pracy wrosła o 541 osób. To wzrost o 18 punktów procentowych. W przypadku mieszkańców powiatu w tym samym okresie odnotowano wzrost o 181 osób – wzrost o 7 punktów procentowych.
Bezrobotny elblążanin (i mieszkaniec powiatu) w liczbach
Elbląskie bezrobocie w zasadzie nie ma płci: 50,33 proc. mieszkańców Elbląga zarejestrowanych w PUP to kobiety (1506 elblążanek). Elbląski bezrobotny nie ma prawa do zasiłku (87,06 proc.), poprzednio pracował (92,24 proc.). Najważniejsze liczby dotyczące mieszkańców Elbląga zarejestrowanych w PUP prezentujemy w poniższej tabelce.
|
|
Grudzień 2025 r.
|
Listopad 2025 r.
|
Grudzień 2024 r.
|
Liczba bezrobotnych
|
2992 osób
|
2951 osób
|
2451 osób
|
Procent bezrobotnych kobiet
|
50,33 proc.
|
49,74 proc.
|
51,93 proc.
|
Procent bezrobotnych dotychczas niepracujących
|
7,75 proc.
|
8,2 proc.
|
7,02 proc.
|
Procent bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych
|
37,73 proc.
|
38,19 proc.
|
33,58 proc.
|
Długotrwale bezrobotni
|
44,89 proc.
|
44,39 proc.
|
46,23 proc.
|
Powyżej 50. roku życia
|
29,08 proc.
|
28,77 proc.
|
30,35 proc.
|
Do 30. roku życia
|
19,92 proc.
|
20,57 proc.
|
19,34 proc.
|
Z niepełnosprawnością
|
6,62 proc.
|
6,64 proc.
|
7,63 proc.
Warto też zwrócić uwagę na te same wskaźniki w przypadku mieszkańców powiatu elbląskiego zarejestrowanym w tutejszym Powiatowym Urzędzie Pracy. Statystyki dotyczące powiatu elbląskiego przedstawiamy w poniższej tabelce.
|
|
Grudzień 2025 r.
|
Listopad 2025 r.
|
Grudzień 2024 r.
|
Liczba bezrobotnych
|
2461 osób
|
2456 osób
|
2280 osób
|
Procent bezrobotnych kobiet
|
53,39 proc.
|
53,3 proc.
|
54,38 proc.
|
Procent bezrobotnych dotychczas niepracujących
|
10,69 proc.
|
11,03 proc.
|
11,49 proc.
|
Procent bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych
|
41,36 proc.
|
41,53 proc.
|
41,1 proc.
|
Długotrwale bezrobotni
|
55,91 proc.
|
55,86 proc.
|
56,18 proc.
|
Powyżej 50. roku życia
|
26,9 proc.
|
26,91 proc.
|
27,06 proc.
|
Do 30. roku życia
|
24,75 proc.
|
25 proc.
|
25,04 proc.
|
Z niepełnosprawnością
|
4,06 proc.
|
3,62 proc.
|
3,95 proc.