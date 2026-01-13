Coraz więcej bezrobotnych

O 722 osoby wzrosła liczba bezrobotnych zarejestrowanych w elbląskim Powiatowym Urzędzie Pracy jeżeli weźmiemy pod uwagę grudzień 2025 r. i grudzień 2024 r. W statystykach PUP widnieje 2992 mieszkańców Elbląga i 2461 mieszkańców powiatu.

Grudzień 2025 roku przyniósł kolejny wzrost liczby bezrobotnych zarejestrowanych w elbląskim Powiatowym Urzędzie Pracy. W statystykach odnotowano 2992 mieszkańców Elbląga (wzrost o 41 osób w porównaniu z listopadem) i 2461 mieszkańców powiatu (wzrost o 5 osób w porównaniu z listopadem).

2992 mieszkańców Elbląga zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy to liczba najwyższa od maja 2021 r., kiedy takich osób było 3161. Z kolei 2461 mieszkańców powiatu to wynik najwyższy od lutego 2024 r. - wówczas w elbląskim PUP zarejestrowanych było 2494 takich osób.

Na poniższym wykresie przedstawiamy, jak kształtowała się liczba osób zarejestrowanych w elbląskim Urzędzie Pracy w ubiegłym roku. Warto zwrócić uwagę, że w porównaniu rok do roku (grudzień 2025 r. do grudnia 2024 r.) liczba mieszkańców Elbląga zarejestrowanych w lokalnym Powiatowym Urzędzie Pracy wrosła o 541 osób. To wzrost o 18 punktów procentowych. W przypadku mieszkańców powiatu w tym samym okresie odnotowano wzrost o 181 osób – wzrost o 7 punktów procentowych.

Bezrobotny elblążanin (i mieszkaniec powiatu) w liczbach

Elbląskie bezrobocie w zasadzie nie ma płci: 50,33 proc. mieszkańców Elbląga zarejestrowanych w PUP to kobiety (1506 elblążanek). Elbląski bezrobotny nie ma prawa do zasiłku (87,06 proc.), poprzednio pracował (92,24 proc.). Najważniejsze liczby dotyczące mieszkańców Elbląga zarejestrowanych w PUP prezentujemy w poniższej tabelce.

Grudzień 2025 r. Listopad 2025 r. Grudzień 2024 r. Liczba bezrobotnych 2992 osób 2951 osób 2451 osób Procent bezrobotnych kobiet 50,33 proc. 49,74 proc. 51,93 proc. Procent bezrobotnych dotychczas niepracujących 7,75 proc. 8,2 proc. 7,02 proc. Procent bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych 37,73 proc. 38,19 proc. 33,58 proc. Długotrwale bezrobotni 44,89 proc. 44,39 proc. 46,23 proc. Powyżej 50. roku życia 29,08 proc. 28,77 proc. 30,35 proc. Do 30. roku życia 19,92 proc. 20,57 proc. 19,34 proc. Z niepełnosprawnością 6,62 proc. 6,64 proc. 7,63 proc.

Warto też zwrócić uwagę na te same wskaźniki w przypadku mieszkańców powiatu elbląskiego zarejestrowanym w tutejszym Powiatowym Urzędzie Pracy. Statystyki dotyczące powiatu elbląskiego przedstawiamy w poniższej tabelce.