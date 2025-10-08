Czterech chętnych na dokumentację Suwalskiej

Czterech chętnych zgłosiło się do opracowania dokumentacji projektowej remontu ulicy Suwalskiej. Miasto chce na to zadanie przeznaczyć 167 tys. zł.

Jak już informowaliśmy, Suwalska ma się zmienić na odcinku od Pawiej do Ogólnej. Dokumentacja ma dotyczyć planowanej przebudowy jezdni, budowy dróg dla pieszych, przebudowy zjazdów oraz budowy miejsc postojowych w niezbędnym zakresie.

Postępowanie zakłada też oczywiście organizację ruchu wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy odwodnienia drogi, przebudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego, zagospodarowanie zieleni w obrębie pasa drogowego etc.

Cztery firmy złożyły następujące oferty (kwoty burtto): NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o. z Olsztyna zaproponowała za swoje usługi niespełna 278 tys. zł, Wiesław Siemiątkowski PROWED Biuro Projektów Drogowych z Elbląga niespełna 400 tys. zł, NEOX sp. z o.o. z Gdańska nieco ponad 162 tys. zł, PPID Mariusz Chyła z Gdańska nieco ponad 215 tys. zł.

Teraz nad ofertami pochylą się urzędnicy. Wykonawca będzie miał 7 miesięcy na przygotowanie dokumentacji. O sytuacji na Suwalskiej pisaliśmy m. in. w lipcu na prośbę Czytelnika.