Czynszówki przy Wiejskiej gotowe

Zakończyła się budowa pierwszego budynku z mieszkaniami czynszowymi przy ul. Wiejskiej. Wkrótce do mieszkań, wybudowanych „pod klucz” przez miejską spółkę ETBS, wprowadzi się 60 rodzin. Zobacz zdjęcia.

To pierwszy z dwóch budynków Elbląskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego przy ul. Wiejskiej. Kosztował ok. 19 mln złotych. Powstało w nim 60 mieszkań (w tym dwa przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych), 57 miejsc parkingowych oraz trzy garaże. W budynku jest też winda.

- Proces budowlany mamy po odbiorach. Został już złożony wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie budynku. Czekamy na decyzję. Gdy ją otrzymamy, 60 rodzin będzie miało możliwość zagospodarowywania tego budynku. Współpraca ETBS z wykonawcą była wzorowa, takich wykonawców byśmy sobie życzyli wszystkich – mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. – Chciałem podkreślić, że to nie jest program Mieszkanie Plus, robimy to w ramach Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Czynsze są nieporównywalne do Mieszkania Plus, gdzie czynsz wynosi nawet 30 zł. Samorząd potrafi sobie z budową mieszkań radzić, byle nam nie przeszkadzać.

Mieszkania zostały wybudowane pod klucz. Są czynszowe, ich najemcy (ETBS prowadził nabór wniosków) musieli wpłacić tzw. wkład partycypacyjny (wynoszący ok. 30 procent kosztów budowy). Będą płacić ETBS comiesięczny czynsz, który w pierwszym budynku ma wynieść 13 zł za metr kwadratowy powierzchni mieszkania.

Przy budynku powstał plac zabaw (fot. Mikołaj Sobczak)

- Mieszkania mają od 42 do 62 metrów kwadratowych, są przygotowane w standardzie pod klucz. Będzie to osiedle przyjazne mieszkańcom. Jest plac zabaw dla dzieci, są drzewa, jest park. Myślę, że ludzie będą mieli duży komfort zamieszkiwania – mówiła Agnieszka Nowińska, prezes ETBS. – Trafiliśmy z tą inwestycją w trudnym momencie na rynku budowlanym, ale dzięki wspólnym staraniom udało się ją przeprowadzić bez większych problemów i zamknąć się w planowanych kosztach.

Wykonawcą inwestycji – zarówno pierwszego, jak i drugiego etapu przy ul. Wiejskiej – jest Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane.

- Kilka miesięcy temu obiecaliśmy, że mniej więcej w tym terminie spotkamy się na przekazanie kluczy. Cieszę się, że udało nam się dotrzymać tego słowa. Rozpoczynamy budowę drugiego budynku i za kilkanaście miesięcy ponownie spotkamy się na przekazaniu kluczy do następnego budynku – mówił Krzysztof Ostrowski, wiceprezes Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego

Drugi budynek przy Wiejskiej ma kosztować ok. 14 mln zł. Tu również znajdzie się 60 mieszkań "pod klucz”, w tym dwa przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.