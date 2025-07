Tu królują wiatr i podcienie

Łęcze po raz kolejny zaprosiło mieszkańców i gości do wspólnego świętowania. Na niebie królowały latawce, a na ziemi – wiele atrakcji dla całych rodzin. Zobacz zdjęcia.

- W ubiegłym roku reaktywowaliśmy w naszej wsi Święto Wiatru i Podcieni. Chcemy, by odbywało się co roku, by się rozwijało, promowało Łęcze, gminę. Tu się można spotykać, integrować, dobrze spędzić czas. Widzę, że jest sporo ludzi, nawet z Trójmiasta do nas przyjechali – mówi Monika Trocek, sołtys Łęcza.

(fot. CSE Światowid)

Głównym organizatorem tegorocznej edycji było Centrum Spotkań Europejskich Światowid, w organizację włączyło się m.in. Koło Gospodyń Wiejskich w Łęczu. Inicjatywę wsparło m.in. Starostwo Powiatowe, samorząd gminy, Rada Rodziców przy szkole, nauczyciele, strażacy. – Jest spore zaangażowanie, bardzo nas to cieszy – mówi sołtys Łęcza.

Łęcze – jak głosi hasło promocyjne miejscowości - to wieś wiatru i podcieni. W święto im poświęcone nie mogło oczywiście zabraknąć latawców, konkursów z nagrodami na ich tworzenie. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci, a na scenie czas dorosłych umilały muzyczne zespoły z gminy i regionu. Kilkugodzinne świętowanie zakończyła piana party dla dzieci, a dla starszej publiczności – koncert zespołu KARAKRYNA.