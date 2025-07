80-lecie II LO. Czas na wspomnienia przed jubileuszem

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka zaliczane jest do jednych z najstarszych szkół w Polsce. W październiku tego roku minie 80 lat od utworzenia tej pierwszej szkoły ogólnokształcącej w wyzwolonym Elblągu. Z okazji jubileuszu na portElu będziemy publikować wywiady absolwentów szkoły i wywiady z niektórymi z nich, a już dzisiaj zapraszamy na świętowanie 80-lecia, które odbędzie się 3 października. Zobacz zdjęcia z początku z lat 90.

W 1532 r. elbląska Rada Miasta podjęła decyzję o powołaniu gimnazjum w odkupionym od gdańskiego klasztoru Brygidek domu zakonnym. W historii tej szkoły zapisało się wielu wybitnych uczonych m.in.: Joachim Pastorius, Jakub Woit, Jerzy Daniel Seyer, Jan Amos Komeński, Wilhelm Gnapeus, Jan Mylius. W 1882 r. Gimnazjum Elbląskie (Gymnasium Elbingese) przeniesiono do nowego gmachu przy dzisiejszej ul. Królewieckiej 42, gdzie funkcjonowało do zakończenia II wojny światowej. Po wojnie, 2 października 1945 r. powstało tu II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka. Nazwę: "II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka" zatwierdziło Ministerstwo Oświaty 17 grudnia 1958 r. Jubileusz 80-lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego szkoła będzie świętować 3 października 2025 roku. Każdego roku w II LO uczy się ok. 800 uczniów.

Z okazji jubileuszu będziemy publikować wspomnienia absolwentów szkoły i wywiady z niektórymi z nich. Na początek wspomnienia uczniów z klasy matematyczno-fizycznej, którzy zdawali maturę w 1992 roku.

Ten krótki artykuł powstał dzięki Pani Małgorzacie Rydelek, która namówiła nas na wspomnienia szkolne z okazji 80-lecia szkoły. Kim jesteśmy? - klasa matematyczno-fizyczna, matura 1992, wychowawcy: najpierw Pan Sylwester Kalinowski, a następnie Pani Krystyna Sandecka. Był to też impuls do spotkania po latach. Założyliśmy grupę na Messengerze, odnaleźliśmy połowę 36-osobowej klasy, część osób również drogą pantoflową, do niektórych niestety jeszcze nie dotarliśmy, ale będziemy czynić starania, gdyż spotkania będą kontynuowane.

Od matury minęły 33 lata. Ostatni raz spotkaliśmy się 16 lat temu. A wtedy, jak i teraz, nie brakowało nam tematów do rozmów. Wspominaliśmy nasze wycieczki, prywatki, zwyczaje naszych nauczycieli, nasze szkolne występy, nasze zaangażowanie w życie szkoły, a nawet analogowy dziennik lekcyjny:) Nie było wtedy przecież mediów społecznościowych, więc spotykaliśmy się na żywo, przez co niewątpliwie bardziej mogliśmy siebie poznać. Klasa była zgrana, osoby przyjazne i do tego zdolne. Świat był bardziej przejrzysty, nie był odczuwany hejt, a my wspieraliśmy siebie nawzajem i byliśmy po prostu życzliwi.

Na tegorocznym marcowym spotkaniu policzyliśmy trochę sobie, jak to klasa mat-fiz, i wyszło, że 25% przewija się w tych wyliczeniach, bo na 36 osób:

- 25% jest wśród nas nauczycieli,

- 25% pracuje i mieszka za granicą,

- 25% przybyło na spotkanie:)

Kilka osób zajmuje wysokie stanowiska w instytucjach publicznych – jesteśmy z nich bardzo dumni.

Przekazujemy kilka zdjęć z dawnych lat i z ostatniego spotkania. Są tu nawet: zaproszenie na studniówkę, tarcza, szkolne występy, wigilijne życzenia, I klasa jeszcze w mundurkach szkolnych.

Wszystkim absolwentom, obecnym uczniom i oczywiście całemu gronu pedagogicznemu z przeszłości i teraźniejszości życzymy samych pomyślnych dni, wytrwałości w realizacji celów i dobrego życia.

Pamiętajcie – spełniajcie marzenia!

Od redakcji: Kolejne wspomnienia i wywiady będziemy publikować na portElu co dwa tygodnie w niedziele. Zachęcamy do wspomnień w komentarzach.