Czynszówki w budowie, umowy z lokatorami podpisane

Mieszkańcy Elbląga złożyli 110 wniosków o przydział mieszkania z zasobów Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Budowa pierwszego bloku z 60 mieszkaniami trwa.

Budowa pierwszego z dwóch budynków ETBS przy ul. Wiejskiej rozpoczęła się w kwietniu i ma się zakończyć w kwietniu 2023 roku. Najemcy będą mogli się wprowadzać od lipca przyszłego roku. Ma tu powstać 60 mieszkań o powierzchni od 42 do 62 m kw., które za 19 mln zł na zlecenie miejskiej spółki buduje Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IBP. Drugi podobny budynek powstanie obok. W sumie będzie tu też 117 miejsc parkingowych i 6 garaży.

Nabór wniosków na wynajem mieszkania trwał od 22 kwietnia i już się zakończył. Wpłynęło 110 podań. - 60 wnioskodawców jest na liście podstawowej, 28 osób na liście rezerwowej. 18 wniosków nie spełniało kryteriów, a 4 osoby zrezygnowały – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu. - Umowy z tymi 60 wnioskodawcami już są podpisane, do końca października mają czas na wpłatę tzw. partycypacji (do 30 procent kosztów budowy mieszkania – red.)

- Będą to mieszkania w standardzie gotowym do zamieszkania, z gotowymi posadzkami gresowymi w łazience i kuchni, panelami podłogowymi w pozostałych pomieszczeniach, białym montażem, kuchenką indukcyjną z piekarnikiem Do każdego mieszkania jest przypisana komórka lokatorska, każdy lokal ma balkon i przypisane miejsce parkingowe. Przy budynku powstanie plac zabaw i mała architektura – wyliczała Agnieszka Nowińska, prezes ETBS podczas konferencji prasowej w marcu tego roku.