Deweloper nie odpuszcza w sprawie Winnej

Do elbląskiego ratusza wpłynął nowy wniosek od inwestora w sprawie zgody na lokalizację nowego budynku mieszkalnego przy ul. Winnej na mocy tzw. ustawy lex deweloper. Poprzedni wniosek wycofał tuż przed głosowaniem na forum Rady Miejskiej, a przeciwko inwestycji protestowali okoliczni mieszkańcy. Zobacz wizualizacje.

O planach budowy budynku z 26 mieszkaniami między ul. Winną a 12 lutego pisaliśmy w ostatnim półroczu kilkakrotnie. Inwestor - MS Group z Elbląga – w czerwcu tego toku złożył do ratusza wniosek, by Rada Miejska wyraziła zgodę na inwestycję na podstawie tzw. ustawy lex deweloper. Przeciwko tym planom zaprotestowali okoliczni mieszkańcy, którzy złożyli do urzędu prawie 50 uwag, krytykując lokalizację inwestycji. Radni nie zdążyli się wnioskiem zająć, bo inwestor go wycofał przed wrześniową sesją Rady Miejskiej, więc projekt uchwały w tej sprawie stał się bezprzedmiotowy.

Okazuje się jednak, że 3 grudnia deweloper złożył nowy wniosek dotyczący lokalizacji budynku przy ul. Winnej i cała procedura rozpocznie się od początku.

- Zaprojektowano budynek mieszkalny wielorodzinny o czterech kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemnej, kryty dachem płaskim (...) Budynek w kształcie podłużnym. Do wejścia głównego prowadzą dwa dojścia piesze - od strony ul. Winnej, wzdłuż zachodniej strony budynku i od strony ul. 12 Lutego, wzdłuż północnej strony budynku. Od strony ul. 12 Lutego zaplanowano nowe nasadzenia roślinności wysokiej w celu stworzenia bariery akustycznej. W kondygnacji podziemnej zaprojektowano garaż, dostępny jednym, jednopasmowym zjazdem. Od strony południowej zaplanowano 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych na poziomie terenu. Miejsce gromadzenia odpadów stałych będzie się znajdowało w kubaturze budynku, na parterze, przy głównym wejściu do budynku – czytamy w koncepcji architektonicznej inwestycji.

Szczegóły inwestycji są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. Mieszkańcy mogą kierować do prezydenta uwagi w tej sprawie w terminie do 31 grudnia. Projekt uchwały w sprawie ewentualnej zgody na lokalizację inwestycji będzie rozpatrywany już w 2025 roku.