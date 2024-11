Dla działkowców odszkodowania, dla aut dwa kierunki

650 tysięcy złotych przeznaczy miasto na wypłacenie odszkodowań za przejęcie od użytkowników części terenu ogrodów działkowych położonych przy ul. 13 Pułku Przeciwlotniczego. W perspektywie dwóch lat ta ulica ma mieć jezdnię dwukierunkową, a to wymaga poszerzenia pasa drogowego. Inwestycję urząd chce sfinansować ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Miasto liczy na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowy ulicy 13 Pułku Przeciwlotniczego. W poniedziałek (25 listopada) podczas posiedzenia komisji gospodarki i klimatu Marek Pawlikowski, dyrektor Departamentu Zarządu Dróg, poinformował, że urzędnicy złożyli już odpowiedni wniosek do wojewody. Całość inwestycji oszacowano na ponad 6,1 mln zł, w tym na odszkodowania dla użytkowników sąsiadujących z ul. 13 Pułku ogrodów działkowych przewidziano 650 tys. zł. Marek Pawlikowski zapewniał, że rozmowy z działkowcami przebiegły spokojnie i osiągnięto w tej sprawie porozumienie.

Kiedy kierowcy będą mogli pojechać ul. 13 Pułku Przeciwlotniczego w dwóch kierunkach?

– Jeśli będzie dofinansowanie, to mówimy o perspektywie około 2 lat. Mamy projekt, musimy zrobić przetarg, wyłonić wykonawcę. Mamy nadzieję, że ten złoży ofertę, na którą miasto będzie stać, czyli plus minus 6 mln zł – mówił dyrektor Marek Pawlikowski.

Ulica 13 Pułku podczas przebudowy ma być poszerzona do ok. 6 metrów, a na skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki zaplanowano budowę ronda. Zdaniem urzędników ono oraz dwukierunkowość zapewnią bezkolizyjny i płynny ruch w tym rejonie. To rozwiązanie ma przynieść też rozładowanie natężenia ruchu na skrzyżowaniu ulicy Saperów z ulicą Bema: osoby wracające z Urzędu Pracy, czy z siedziby starostwa będą mogły pojechać ul. Saperów właśnie w kierunku ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki.

Ulica 13 Pułku Przeciwlotniczego miała być przebudowana już w 2022 roku, wydatek na ten cel znalazł się nawet w projekcie budżetu, ale poprzednie władze miasta zrezygnowały wówczas z tej inwestycji ze względu na oszczędności w budżecie.