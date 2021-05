Domek bramny pod młotek

Czy znajdzie się chętny do kupna zabytkowego domku bramnego, znajdującego się przy wejściu do parku Modrzewie? Warmińsko-Mazurska Chorągiew ZHP chce go sprzedać. Był jednym z elementów posiadłości Carla Ziese, przedwojennego przedsiębiorcy.

Związek Harcerstwa Polskiego nie podaje ceny, za jaką gotów jest sprzedać domek bramny. Ogłosił konkurs ofert, czekając do 30 czerwca na propozycje zainteresowanych nieruchomością osób lub instytucji. Konkurs ofert dotyczy sprzedaży budynku o powierzchni użytkowej 208,5 m kw wraz z prawem użytkowania wieczystego trzech działek o łącznej powierzchni 1,2 tys. m kw. „Budynek o funkcji biurowej to parterowa zabudowa z podpiwniczeniem oraz poddaszem użytkowym. Budynek wpisany do rejestru zabytków, podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej, pod numerem 330/94 decyzją 51/79 z dnia 17.01.1979 r.” - czytamy w ogłoszeniu. (fot. Anna Dembińska) Domek bramny przy ul. Mazurskiej 2 to pozostałość po gigantycznej posiadłości Carla Ziese, przedwojennego przedsiębiorcy, zięcia Ferdynanda Schichaua. Prawdopodobnie mieszkał w nim ogrodnik, który dbał o całą posiadłość. Po wojnie wiele obiektów posiadłości Ziese'go rozebrano (w tym okazałą willę z oranżerią z 1903 r.). Do dzisiejszych czasów w parku (nazwanym Modrzewie) przetrwała wieża widokowa i właśnie domek bramny, który przez lata służył m.in. jako siedziba elbląskiego hufca ZHP, a dzisiaj wymaga gruntownego remontu.

