Drożej na cmentarzach

Po 10 latach urzędnicy zdecydowali się podnieść ceny na elbląskich cmentarzach. Argumentem jest wzrost kosztów utrzymania nekropolii.

„Obecnie obowiązujące opłaty za usługi cmentarne nie były zmieniane od 10 lat, tj. od sierpnia 2012 r. Wzrost cen wynika wprost z kosztów utrzymania cmentarzy. Dotychczas ponoszone przez Zarząd Zieleni Miejskiej i Miasto koszty są wyższe niż przychody z opłat.“ - możemy przeczytać w uzasadnieniu zarządzenia, w którym władze miasta podnoszą opłaty za korzystanie z miejskich cmentarzy.

W górę poszły wszystkie usługi cmentarne. M. in. za duży grób ziemny zapłacimy 324 zł na cmentarzu Dębica i 648 zł na cmentarzu Agrykola (podwyżka odpowiednio z 270 zł i 540 zł). Wszystkie ceny są cenami brutto. Cena dużego grobu czteroosobowego wzrosła z 3240 zł do 3888 zł na cmentarzu Dębica i z 6480 zł do 7776 zł na cmentarzu Agrykola.

Pojawiły się też nowe usługi: opłata za miejsce rezerwowe i jego wznowienie pod grób mały rodzinny na 20 lat (xxx), wznowienie opłaty za niszę w kolumbarium na dalsze 20 lat, wykonanie aktualizacji zdjęć w systemie „GROBONET”, opłata za miejsce pod grób mały murowany urnowy na 2 urny na 99 lat), opłata za miejsce pod grób duży murowany urnowy na 8 urn na 99 lat, dodatkowa opłata legalizacyjna za wydanie zezwolenia zaległego na nie zgłoszone prace ziemne kamieniarskie i budowlane.

Nowy cennik znajdziesz tutaj.