Niezidentyfikowany dron w Komorowie Żuławskim (aktualizacja)

- Niezidentyfikowany dron został znaleziony w Komorowie Żuławskim w województwie warmińsko-mazurskim - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Dron zawisł na elemencie słupa energetycznego ok. 1 m nad ziemią.

Dron został znaleziony w Komorowie Żuławskim niedaleko linii kolejowej prowadzącej do Olsztyna. Według informacji RMF FM, ma cztery śmigła, kamerę, urządzenie pamięci, ma też doczepioną baterię.

Sprawę wyjaśniają służby, m. in. kontrterroryści z Olsztyna.

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Aktualizacja, 16:26

- Dron nie posiada cech niebezpiecznych - poinformował nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu.

Jak informuje policja, dron jest dronem cywilnym i mógł w tym miejscu leżeć już od jakiegoś czasu. Policjanci starają się ustalić, kto jest właścicielem sprzętu.