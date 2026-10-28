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Dzień Republiki w Elblągu

 Elbląg, ZSZ nr 1,
ZSZ nr 1, fot. arch portEl.pl

Dzień Republiki to najważniejsze święto państwowe w Turcji, obchodzone jest 29 października, w rocznicę proklamowania Republiki Turcji w 1923 roku. Dzień później, w piątek, więcej o tym wydarzeniu będą się mogli dowiedzieć uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1.

Spotkanie poświęcone tureckiej historii i kulturze (a nawet tamtejszej kuchni, której będzie można posmakować), odbędzie się 20 października o godz. 9.

- Związki Polski i Turcji są bardzo duże, Polacy bardzo pomogli Turkom podczas trzesięnia ziemi w 2023, oni wsparli nas z kolei podczas powodzi w 2024. Polska odzyskała niepodległość w 1918, Republika Turecka powstała niewiele później, w 1923, po upadku imperium osmańskiego. Warto o tym opowiadać i pokazywać związki między tymi państwami – podkreśla Grzegorz Wołoszczak, jeden z organizatorów spotkania - wraz z ZSZ nr 1 i Piotrem Imiołczykiem, elbląskim nauczycielem i popularyzatorem historii.

 

Więcej o Dniu Republiki i związkach Polski z Turcją na planszach informacyjnych (kliknij tutaj).


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