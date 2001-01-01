Dwójka chętnych na portowe ronda

Dwie firmy zgłosiły się w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dwóch rond w pobliżu portu. Mają poprawić m.in. skomunikowanie drogi nr 503 (ul. Browarna) z terminalem portowym przy ul. Radomskiej i usprawnić ruch w okolicy mostu Unii Europejskiej, który w godzinach szczytu często się korkuje.

Jak już informowaliśmy, jedno rondo (turbinowe) ma powstać na skrzyżowaniu Trasy Unii Europejskiej z drogą dojazdową do ul. Radomskiej (na wysokości salonu samochodowego KIA), a drugie (jednopasmowe) na skrzyżowaniu z ul. Radomską.

Dokumentacja ma zawierać szczegóły dotyczące przebudowy skrzyżowań wraz z nasypami, a także oświetlenia, odwodnienia, kanalizacji, zabezpieczenia i przebudowy istniejących tu sieci, a także oznakowania i uporządkowania zieleni w pasie drogowym.

Miasto chce przeznaczyć na realizację zamówienia 300 tys. zł. Do przetargu zgłosiły się dwie firmy, których oferty znacząco przewyższają te założenia.

Pracownia Projektowa MID Sp. Z O.O. wyceniła swoje usługi na ponad 1,2 mln zł brutto, firma Poldukt Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Gdyni ul. na ponad 430 tys. zł brutto. Teraz nad tymi propozycjami pochylą się urzędnicy z komisji przetargowej.