Dyskutowali o porcie i przekopie 

W czwartek (22.04) podczas posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Miasta podjęto ponownie temat rozwoju Portu Morskiego w Elblągu w kontekście budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Dyrektor Zarzadu Portu Morskiego w Elblągu Arkadiusz Zgliński oraz Barbara Olczyk, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni przedstawili radnym aktualny stan inwestycji w elbląskim porcie, jak również najnowsze informacje dotyczące realizacji przekopu przez Mierzeję Wiślaną.

- Prace przy przekopie są w bardzo zaawansowanej fazie wykonawczej. Pierwszy etap inwestycji związany jest z budową śluzy przez Mierzeję Wiślaną i budową sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym, w ramach kompensacji środowiskowej. Zawarliśmy umowę na okres 15 miesięcy - dla nas strategiczną - z wykonawcą pierwszego etapu inwestycji – mówił Arkadiusz Zgliński.

Jak podkreślił dyrektor Zgliński, umowa ta związana jest przede wszystkim z transportem, składowaniem oraz załadunkiem kamienia hydrotechnicznego (140 tys. ton) na usypywanie sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym.

- Jego ilość może się jednak zwiększyć, oczekujemy tu nawet około 200 tys. ton. Dzięki tej umowie zaproponowaliśmy operatorowi przeładunków kamienia współpracę z zarządem Portu Morskiego w Elblągu w zakresie obsługi także innych ładunków towarowych, niezwiązanych z budową kanału przez Mierzeję Wiślaną – podkreślał Arkadiusz Zgliński.

Zarząd Portu Morskiego w Elblągu podpisał również umowę z operatorem przeładunków, firmą GTW Drekar z Tczewa.

- Z kolei dzięki tej umowie operator ładuje głównie materiały budowlane, eksportowane przeważnie do obwodu kaliningradzkiego, jak również zajmuje się przeładunkiem i magazynowaniem towarów w imporcie, przede wszystkim torfu. Trzecia podpisana przez nas umowa związana jest wydzierżawieniem nieruchomości gruntowej (0,5 ha) przyległej do terminala. Umowa podpisana została na około 9 lat. Operator bardzo mocno się rozwija, do portu ściągnął maszyny i sprzęt potrzebny do załadunków i obsługi towarów. Prace inwestorskie na tym terenie polegają głównie na jego utwardzeniu, splantowaniu, położeniu płyt betonowych, tak aby stanowił on kolejne miejsce przeładunkowe - mówił dyrektor Zgliński.

Przypomniał również, że 10 marca uczestniczył wraz z prezydentem Elbląga w spotkaniu (w miejscu budowy śluzy) z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem i sekretarzem stanu Markiem Gróbarczykiem.

- Omówiliśmy głównie sprawy dotyczące pogłębiania toru wodnego na rzece Elbląg. Część jest już realizowana przez Urząd Morski w Gdyni. Pozostaje 900 metrów na rzece Elbląg, to odcinek, który bezpośrednio prowadzi do nabrzeży portowych. Przy podpisaniu umowy na drugi etap budowy drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany również poruszany był ten temat i mamy ustne zapewnienie, że tory wodne na rzece Elbląg, prowadzące do naszych terminali, zostaną pogłębione. Jesteśmy skłonni podpisać porozumienie z Urzędem Morskim w Gdyni w zakresie wykonania tego etapu, jak również etapów poprzednich od punktu P1 do punktu P2 (do miejsca wejścia do Kanału Jagiellońskiego, gdzie będzie realizowana inwestycja budowy obrotnicy). W tym celu prezydent Elbląga zgłosił zapotrzebowanie na środki finansowe do Regionalnych Programów Operacyjnych w najbliższej perspektywie finansowej – mówił dyrektor Arkadiusz Zgliński.

- Obecnie realizowany jest pierwszy etap budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną, jego zakończenie planowane jest na czerwiec. Podpisaliśmy 20 kwietnia umowę na drugi etap, który jest przewidziany na 24 miesiące - mówiła Barbara Olczyk, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

Ten etap zakłada przebudowę toru wodnego na rzece Elbląg o długości 10,4 km wraz z umocnieniem brzegów przy użyciu m.in. ścianek szczelnych, wykonanie tzw. kotew gruntowych, budowę mostu w Nowakowie o długości 104 m, który ma powstać w odległości 650 metrów w stronę Elbląga od dotychczasowego mostu pontonowego, oraz budowę ok. 2 km dróg dojazdowych do mostu.

- W ciągu 28 dni teren zostanie przekazany wykonawcy pod budowę. On również ma 28 dni na przedstawienie nam szczegółowego harmonogramu inwestycji. Aby zmieścić się w tych 24 miesiącach, trzeba ten etap rozpocząć od sprawy mostu w Nowakowie. Trzecim etapem inwestycji będzie przebudowa toru wodnego na Zalewie Wiślanym, przetarg na to planujemy ogłosić jeszcze w tym roku. Prace przy trzecim etapie mają trwać około 12 miesięcy, zaś następnym etapem budowy przekopu będzie ogłoszenie przetargu na pogłębienie rzeki Elbląg, do obrotnicy czyli od punktu P1 do punktu P2. Co do kolejnego odcinka, który wstępnie nazywamy od punktu P3 do punktu P4, to trwają dopiero rozmowy. Jeśli będzie decyzja ministerstwa, że także ten odcinek zostanie włączony do infrastruktury zapewniającej dostęp do portu w Elblągu, to będziemy ją realizowali – mówiła Barbara Olczyk.

Do relacji z posiedzenia komisji wrócimy.